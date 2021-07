FOTO Pogledajte emotivni susret Gorana i Novaka nakon osvojenog naslova

Pobjedom protiv Talijana Mattea Berrettinija u finalu Wimbledona, srpski tenisač Novak Đoković je osvojio 20. Grand Slam turnir u karijeri dostigavši Švicarca Rogera Federera i Španjolca Rafaela Nadala koji su također slavili po 20 puta na četiri najveća svjetska turnira. Đokoviću je to bio šesti naslov u Wimbledonu, devet puta je pobijedio na Australian Openu, tri puta na US Openu, a dva puta na Roland Garrosu.

Federer također ima 20 Gland Slam naslova - osam puta je pobijedio u Wimbledonu, šest puta na Australian Openu, pet puta na US Openu, a jednom na Roland Garrosu. Nadal je od 20 naslova čak 13 puta slavio na Roland Garrosu, četiri puta na US Openu, dva puta u Wimbledonu, a jednom na Australian Openu.

Iza njih se nalazi Amerkanac Pete Sampras sa 14 Grand Slam naslova, Australac Roy Emerson je osvojio 12, njegov sunarodnjak Rod Laver 11, koliko ima i Šveđanin Bjorn Borg. Na listi pojedinačnih osvajača Grand Slam naslova nalaze se i dva hrvatska tenisača i jedna tenisačica.

Goran Ivanišević je 2001. osvojio Wimbledon, Marin Čilić je 2014. pobijedio na US Openu, dok je Iva Majoli osvojila Roland Garros 1997.

Upravo je Ivanišević Novakov trener u All England Clubu i zajedno s njim je emotivno proživljavao sve ove mečeve. Nakon što je osvojio šesti naslov, Novak mu je potrčao u zagrljaj, a Goranu je od tog emotivnog susreta skoro pala i kapa s glave.

Foto: Toby Melville/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Wimbledon Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 11, 2021 Serbia's Novak Djokovic celebrates with Goran Ivanisevic after winning his final match against Italy's Matteo Berrettini REUTERS/Toby Melville TOBY MELVILLE