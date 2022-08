Trener Bournemoutha nakon 9:0 protiv Liverpoola: 'Ovo mi je najteži dan u karijeri, poniženi smo'

„Ovo je ponižavajuće iskustvo, šokiran sam“, rekao je Scott Parker, trener nogometaša Bournemoutha, koji su gadno nastradali u četvrtom kolu Premier lige kod Liverpoola gdje su poraženi 0-9.

Prije Bournemoutha tako visoko je u Premier ligi gubio Southampton i to dva puta, od Leicestera 2019. i Manchester Uniteda 2021. godine te Ipswich koji je na taj način poražen od Manchester Uniteda tijekom 1995. godine.

„Ovo je najteži dan u mojoj karijeri. Tražili smo zraka u svemu, ali nismo došli do njega. Teško je dobiti ovakav udarac“, dodao je Parker.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth - Anfield, Liverpool, Britain - August 27, 2022 Liverpool's Luis Diaz scores their ninth goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Phil Noble/REUTERS

Bournemouth je ovakvim porazom oborio negativan rekord Premier lige po broju primljenih pogodaka u uvodna četiri kola. Iako je na premijeri pobijedio Aston Villu (2-0) nakon toga su uslijedili porazi od Manchester Cityja (0-4), Arsenala (0-3) i spomenuti od Liverpoola. Nitko nikada u povijesti nije primio 16 golova u uvodnih 360 minuta.