'Torcida baca te baklje, a onaj Klakočer samo gleda. Plaćaju se nenormalne kazne'

"Tuđi čovik nikad neće znati" i razne druge citate izjavljuju navijači Hajduka pokazivajući na taj način ljubav prema voljenom klubu. Međutim, vole li stvarno svoj klub? To što su tribine na Hajdukovim utakmicama redovito pune, zapravo ne mora značiti da ga stvarno vole. Trebalo bi dobro premotati po Hajdukovoj povijesti i naći neku utakmicu nakon koje Hajduk nije ni na koji način bio kažnjen, ne računajući utakmice pred praznim tribinama.

Klubovi i od kupljenih karata također zarađuju veliku lovu, na Poljud dolazi toliko ljudi da je Hajduk s financijske strane mogao biti i bogatiji od Dinama. Međutim, zbog redovitog huliganizma na tribinama u obliku bacanja baklji, vrijeđanja Dinama i ostalih klubova u HNL-u, Hajduk nakon svake utakmice mora plaćati velike kazne bez kojih bi mogao kupiti pola Dinamove prve postave.

UEFA ih je nakon utakmice s Ružomberokom kaznila s 50 tisuća eura, ali nisu se ni protiv Varaždina suzdržali. Stručni komentator Joško Jeličić im je za Max Sport poručio:

"Ono što me posebno zasmetalo... Mislim da treneri gostujućih ekipa na Poljudu za to već i pripremaju način promjene igre zadnjih 10 minuta sudačke nadoknade. Koji je smisao u tim bakljama svaku utakmicu, pogotovo kad je Hajduk u dobrom momentumu?", rekao je Jeličić, pa onda spomenuo i disciplinskog suca Alena Klakočera:

"Bacaš te baklje, a onaj Klakočer samo gleda Hajduk drugo poluvrijeme, ne gleda ništa drugo. Plaćaš nenormalne kazne. Dođeš u situaciju iz dobrog momentuma da uđeš u 10 minuta sudačke nadoknade, gdje si umoran od četvrtka, gdje nemaš širinu, gdje se stvore dva-tri udarca iz kuta, gdje možeš primiti gol. I tako stalno".

"Ja znam da sada ima previše baklji s obzirom na to da je bio spreman veliki arsenal za europske utakmice, ali pomozite i vi klubu bez obzira na to što ste čudo od navijača, nemojte to više raditi. Zbog ekipe, a i zbog kazni", zaključio je Jeličić.

Trenutak kad je protiv Varaždina krenula bakljada dogodio se u 81. minuti kad je Hajduk već vodio. I ne samo vodio, već, kako je rekao Jeličić, bio i u naletu, imao veliku priliku da trećim golom zakuca utakmicu. I onda "navijači" privuku pažnju na sebe, pokrenu bakljadu, daju varaždinskoj momčadi, a pogotovo obrani, vremena da se opusti dok se bakljada ne prekine, nabiju nadoknadu, nabiju kaznu za svoj klub i još jedva zadrže pobjedu s obzirom da je Varaždin u dugoj nadoknadi od 11 minuta opasno navalio po bod do kojeg ipak nije došao.