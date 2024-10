Dinamovo pojačanje pokazalo je da zna, ali oko njega treba pričekati, oko jednog se množe upitnici

Dinamov trener Nenad Bjelica ustvrdio je da sad ima veći i kvalitetniji kadar u odnosu na onaj koji je imao u svom prvom mandatu u Dinamu. Plavi su od prošlog ljeta doveli 14 igrača (ne računamo one koji su se vratili s posudbe) i kadar su doista proširili. To je Dinamu i trebalo s obzirom na činjenicu da će barem do kraja siječnja imati utakmice svaka tri ili četiri dana, da će se neki malo odmoriti tek za vrijeme reprezentativne stanke, kakva je u tijeku, što se naravno ne odnosi na reprezentativce, a u Dinamu ih je jako puno i Bjelica će u tom razdoblju raditi s krnjom momčadi.

Od tih 14 novih igrača minutažu nisu upisali samo još vratar Ivan Filipović i Jan Oliveras. No Filipović je i doveden kako bi bio treći vratar, iza Nevistića i Zagorca, jer je iskusan te bi u slučaju potrebe mogao uskočiti, a dotad će biti na klupi ili tribini. Jan Oliveras je 20 godišnji lijevi bek koji je stigao na posudbu iz Rome i plavi će ga testirati do sljedećeg ljeta kad mu posudba ističe.

– Dat ćemo mu vremena da se prilagodi, imamo vremena procijeniti ga – kazao je Bjelica.

No zasad priliku nije dobio, nije stigao dalje od klupe za pričuve pa njega i ne možemo ocjenjivati. U tu kategoriju neocijenjenih ulazi i Luka Stojković kojeg su plavi kupili prošlog ljeta, a ove sezone nije se naigrao jer se oporavljao od teške ozljede, pa onda i nekoliko manjih ozljeda koje su ga mučile (i još muče) stoga je upisao samo pet nastupa i malu minutažu (182 minute). Puno veću minutažu nije imao ni Lukas Kačavenda. I on se oporavljao od ozljede križnih ligamenata i pomalo ulazi, u šest nastupa skupio je tek 190 minuta u ovoj sezoni. U skupini onih koji se nisu imali priliku dokazati je i Nathanael Mbuku koji je četiri puta ušao s klupe, ali i dobio samo 70 minuta. Igrač koji je došao iz Augsburga i primarna pozicija mu je lijevo krilo tek treba pokazati da ga se isplatilo dovesti, to prije jer je još mlad (22 godine).

Dakle, pet igrača još nije dobilo dovoljno prilika da se pokaže. Vjerujemo da će doći i njihovo vrijeme, no prvo na treninzima moraju uvjeriti Bjelicu da zaslužuju više igrati, a zasad su u našoj rubrici – neocijenjeni.

Slijedi skupina igrača koji su više igrali, te su imali i dobrih, ali i loših partija. Riječ je o igračima od kojih smo više očekivali. Tu je već više od godinu dana Maxime Bernauer, imao je stvarno dobrih partija, no prečesto i griješi kao da u nekim trenucima izgubi koncentraciju. No vrijedan je, svlačionica ga voli, stvarno se maksimalno trudi, ali to ponekad nije dovoljno. A prilika je imao, u ovoj je sezoni nastupio u osam utakmica (612 minuta)

Zimus je u Maksimir stigao Japanac Takuya Ogiwara, on je na posudbi do siječnja i plavi tek trebaju odlučiti hoće li ga zadržati. Adut u rukavu mu je što lijevih bekova baš i nema, ali da nije neko čudo od igrača, svjedoči činjenica da su Jakirović i Bjelica na toj poziciji više koristili Pierre-Gabriela iako je Ogiwara upisao sedam nastupa uz 435 minuta te postigao jedan pogodak. Na posudbi je i Marko Rog koji je tražio povratak nakon ozljede i dobro se oporavio, a u nekim je utakmicama podsjetio na svoje staro izdanje. Uglavnom je ulazio s klupe pa ne čudi što je u čak 12 nastupa skupio samo 384 minute te upisao tri asistencije. Samy Mmaee odmah je dobio priliku koju je i iskoristio, odigrao je deset utakmica (852 minute) i činilo se da je ogromno pojačanje. ali odjednom mu je forma ozbiljno pala i sad oko njegova imena imamo upitnike. Međutim vrati li se u formu s kakvom je počeo igrati u Dinamu, mogao bi izaći iz ove skupine igrača od kojih smo više očekivali.

Marko Pjaca bio je velika želja Sergeja Jakirovića i ovog je ljeta stigao u Maksimir iz Rijeke. Istina, to još nije onaj nekadašnji Pjaca, još ne igra na razini zbog koje ga je kupio Juventus. Dobar dio razloga za to krije se u tome što uglavnom ne igra na svojoj idealnoj poziciji, uglavnom je na desnom, a ne na lijevom krilu. No u deset nastupa i 696 minuta upisao je dva pogotka i tri asistencije, svojim se igrama vratio u reprezentaciju i sigurno je pojačanje. U kategoriju pojačanja ulazi i Ronael Pierre-Gabriel koji igra i lijevog i desnog beka pa je skupio 11 nastupa, a u 907 minuta postigao je i jedan pogodak. Svoje dovođenje opravdao je i Arber Hoxha, iako se isprva nije snalazio, no kad se prilagodio, igrao je odlično i ne znamo zašto je odjednom završio na klupi. Ima 13 nastupa, 578 minuta i dva pogotka.

Juan Cordoba pokazao je da je upotrebljiv, treba mu još malo vremena, a zasad ima jedan pogodak i tri asistencije u 468 minuta. U skupinu onih koji su pokazali da mogu biti pojačanje i Raul Torrente, no on je tek kod Bjelice dobio pravu minutažu i bio je jako dobar. Ipak treba ipak pričekati za preciznije ocjene – tako je i Mmaee bio čudesan, a onda jako pao.