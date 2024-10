Bjelica preko noći ostao bez 'pola momčadi', ali jedan utješni detalj će objeručke prihvatiti

Dinamo je rezultatski uspješno odradio prve tri utakmice pod Nenadom Bjelicom, uvjerljivo je slavio nad Lokomotivom, potom je odigrao jako dobru utakmicu u Ligi prvaka protiv jakog Monaca i nespretno i nesretno ostao bez pobjede te se morao zadovoljiti bodom. Na kraju, u nedjelju je slavio s 1:0 u Varaždinu iako nije igrao dobro, no i sam Bjelica za sebe kaže da je pragmatičan trener kojem je u prvom planu rezultat. Iako, nakon Varaždina priznao je da je očekivao bolju igru svoje momčadi.

Sad slijedi pauza u prvenstvu jer su ovi dani razervirani za reprezentacije. Dinamo danas odlazi na tri dana u Sveti Martin na Muri, tamo će trenirati i odigrati utakmicu protiv lokalnog Poleta. Stanka u prvenstvu Bjelici će jako dobro doći, potrebno mu je što više treninga s momčadi kako bi stigla na razinu koju on želi. No, neće mu biti lako puno toga raditi s obzirom na to je ostao bez puno igrača koji su otišli u razne reprezentacije.

Kod našeg izbornika Zlatka Dalića od ponedjeljka su Bruno Petković, Martin Baturina, Petar Sučić i Marko Pjaca, pod palicu Ivice Olića u U21 reprezentaciju preselili su Branko Pavić i Lukas Kačavenda , trebao je i Luka Stojković no on se oporavlja od ozljede pa neće k Oliću a pitanje je što će moći raditi kod Bjelice.

Poziv Irana dobio je Sadegh Moharrami za utakmice protiv Uzbekistana i Katara, ali ni on se neće odazvati jer je jopš u fazi oporavka koji zasad ide jako dobro i Moharrami je već stigao do klupe Dinama, ali očito još nije spreman za prave stvari pa će ostati s Dinamom. No, u DR Kongo odlazi Nathanael Mbuku, ima dvije utakmice s Tanzanijom, a Bjelica neće imati ni Arbera Hoxhu koji će biti u reprezentaciji Albanije za utakmice Lige nacija protiv Češke i Gruzije. Za utjehu, Bjelici su na rasposlganju svi igrači iz zadnje linije pa bar njih može još dodatno uigrati.