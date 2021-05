Tko prijeti Dinamu? Pet puta mijenjali ime, a napravili su jedinstven podvig u Hrvatskoj

Finalist Hrvatskog kupa, NK Istra 1961, nije isti onaj NK Istra koji je 1992. godine počeo natjecanje u Hrvatskoj ligi. Istra 1961 zapravo je nekadašnji NK Uljanik koji se 2007. godine spojio s trećeligašem NK Istrom. Bila je to peta promjena imena u šest godina jer klub se do sada zvao Uljanik, Pula 1856, Pula Staro češko i Pula. Toliko je otprilike imena promijenio i njegov današnji suparnik Dinamo.

Klub iz Pule koji će danas igrati za svoj prvi trofej u ovoj je situaciji bio i prije 18 godina te 2003. godine pod imenom Uljanik. Bio je to do sada jedini slučaj da je neki hrvatski drugoligaš nastupio u finalu Hrvatskoga kupa, i to s trenerskim ekspertom za Kup Elvisom Scorijom, stručnjakom koji je u finalima bio s tri kluba, Uljanikom (2003.), Rijekom (2005., kada ga je i osvojio) i Slavenom Belupom (2007.).

Posebna je priča Uljanikova bajka iz sezone 2002./2003., kada je pulski klub na put do povijesnog finala s Hajdukom izbacio Ivančicu iz Ivanca, potom Hrvatski dragovoljac, osječki Grafičar, Osijek, te Kamen Ingrad.

– Ponosan sam na tu našu sezonu, bila je to zaista predivna, pa i neponovljiva priča, jer se nikada poslije drugoligaš nije plasirao u finale – prisjeća se Scoria i nastavlja:

– Priznat ću da smo na putu prema finalu imali i dosta sreće. Primjerice, u osmini finala očekivali smo sraz s Rijekom, a ona je, sa Zlatkom Kranjčarom na klupi, ispala od trećeligaša Grafičara iz Osijeka. Kojega smo mi potom pobijedili čak sa 6:0.

Slijedili su ogledi s još dva slavonska kluba, Osijekom i Kamenom Ingradom.

– U Osijeku smo u prvoj utakmici odigrali 0:0, kada je naš vratar Ćaleta bio junak, a u uzvratu Osječane smo, s Pranjićem, Ljubojevićem i Špeharom, razbili sa 4:1. Kamen Ingrad došao nam je u polufinalu, nakon što su u ranijim kolima bili izbacili Ćirin Dinamo i favorizirani Zagreb. A mi smo taj moćni Kamen, s Popovićem, Zekićem... u Puli razbili s 4:0. U to vrijeme imali smo u momčadi nekolicinu prekaljenih prvoligaških igrača, Lasića, Kurtovića, Dadića, Rakovića... ali većina su ipak bili poluprofesionalci, uglavnom dečki iz Pule, što našemu uspjehu još više daje na težini – ističe Scoria.

Puljani su u finalu bili poraženi u obje utakmice (0:1, 0:4) od Vulićeva Hajduka, s Pletikosom, Srnom, Carevićem, Rapaićem, Buleom, Računicom...

– U te dvije utakmice došli smo već poprilično potrošeni, izraubani, a istodobno smo vodili bitku s Interom za plasman u prvu ligu – kaže Scoria.

Njegov nekadašnji klub od 2018. godine u većinskom je vlasništvu španjolske kompanije Baskonia-Alaves Group. Otkad su Španjolci preuzeli klub, on je u obje natjecateljske sezone igrao kvalifikacije za ostanak u Hrvatskoj ligi, mijenjao je trenere kao na traci (Marquez, Torres, Rendulić, Igor Cvitanović, Prelec, Budicin, Jumić), a u ovoj sezoni Istra 1961 ponovno je najozbiljniji kandidat za selidbu u niži rang.

Kako gledate na Istrino razdoblje otkad je u rukama Španjolaca?, pitamo Scoriju.

– Mora se priznati da su napravili velik posao. Uložili su veliki novac, sanirali su dugove i postavili klub na čvrste, zdrave noge. Klub razvija školu nogometa, s planom da uvijek dvojica-trojica domaćih igrača budu u kadru prve momčadi – tvrdi Scoria.

Kako gledate na Istrine šanse u finalu Kupa?

– Nekada, primjerice dok sam vodio Uljanik, bilo je teže doći do finala, jer su se od četvrtfinala finala igrale dvije utakmice. Danas. kada je riječ o jednoj utakmici, iznenađenja i senzacije uvijek su moguće. Istra 1961, na čijoj će strani danas biti i moje simpatije, igrat će taj finale opuštena, bez pritiska, bit će to utakmica za uživanje, a tada igrači obično daju najbolje od sebe. I nije problem to što Istra 1961 u subotu igra u Osijeku utakmicu za ostanak u ligi. Imat će njezini igrači dovoljno vremena da se oporave do tog susreta – zaključio je Scoria.

Od hrvatskih prvoligaša samo Lokomotiva (19) u ovom trenutku ima više stranaca u svlačionici od Istre 1961 (15). Tu su dvojica austrijskih Hrvata (Lučić, Vojković), pa po jedan igrač iz Kameruna (Ondoa), Portugala (Joao Silva), Crne Gore (Lončar), Walesa (Levitt), Burkine Faso (Bande), Senegala (Sane), Japana (Hara) i Bosne i Hercegovine (Guzina), te čak petorica Španjolaca (Paez, Gonzalez, Navarro, Galilea, Perera).

Nastupi li danas u finalu za Istru Dino Halilović (23), bio bi to čak treći finale u obitelji Halilović, i po tome bi oni bili jedinstven slučaj u hrvatskom nogometu. Tata Sejad osvojio je Kup s Dinamom 1994. godine (u finalu protiv Rijeke), a njegov stariji sin Alen izgubio finale s Dinamom od Rijeke 2014. godine.

U redovima Istre 1961 nekada su nastupala dvojica hrvatskih reprezentativaca, Nikola Kalinić i Hrvoje Milić, a najpoznatija imena na Istrinoj klupi bili su Elvis Scoria, Krunoslav Jurčić, Goran Tomić, Nenad Gračan i Zoran Vulić.

Dinamo i Istra 1961 u Kupu su se sastali u ožujku 2012. godine u četvrtfinalu. Tada je Dinamo u uzvratnoj utakmici (1:1) u Maksimiru slavio na jedanaesterce, te poslije u toj sezoni osvojio naslov pobjednika Kupa.

