Tko je Robert Jarni? Najbolji lijevi bek u povijesti Hrvatske, sretno je oženjen i obožava tenis

Saga oko izjave Roberta Jarnija (55) da će u utakmici doigravanja Konferencijske lige između španjolskog Betisa i hrvatskog prvaka Dinama navijati za Betis poprimila je ogroman odjek. Nakon nje glavni igrač Dinama i hrvatski reprezentativac Bruno Petković nazvao ga je 'klaunom', a Hrvatski nogometni savez je Jarnija otpustio s pozicije izbornika hrvatske U-17 reprezentacije.

Za one koji nekim slučajem nisu upratili ovu situaciju, valja ponoviti gradivo, kronološki se prisjetiti svih izjava koje su se dogodile. Prvo Jarnijeve izjave za podršku Betisu, potom Petkovićev ogovor, zatim HNS-ovo priopćenje o smjeni Jarnija te na kraju Jarnijev odgovor HNS-u. Nakon svega toga ćemo se podsjetiti na to što je tijekom svojeg nogometnog puta napravio Robert Jarni.

- Navijat ću za Betis. Pa nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu - rekao je Jarni prije tri dana u intervjuu za Večernji list.

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - rekao je Petković odovorivši na Jarnijevu izjavu.

"Nakon što je provjerena autentičnost izjave Roberta Jarnija kako će navijati za Betis u susretu protiv hrvatskog predstavnika Dinama u Uefinim natjecanjima, Izvršni odbor HNS-a donio je jednoglasnu odluku kako Jarni ne može ostati izbornik hrvatske kadetske reprezentacije. Izvršni odbor HNS-a podržava pravo svakog pojedinca, pa tako i svakog nogometaša, uključujući reprezentativce, da navija za koji god klub želi, pa i protiv hrvatskih klubova u Europi, iako se takvo razmišljanje ne smatra poželjnim. Međutim, HNS je vrlo jasnog stava da za sve hrvatske izbornike vrijede viši standardi te da je neprimjereno, nepoželjno i nedopustivo da osoba na čelu jedne hrvatske reprezentacije otvoreno navija protiv bilo kojeg hrvatskog kluba u europskom natjecanju. HNS smatra da to šalje iznimno lošu poruku, a posebno prema igračima unutar reprezentacije, među kojima su i nogometaši iz kluba protiv kojeg navija njihov vlastiti izbornik. HNS se ne miješa u nogometnu viziju bilo kojeg izbornika, no promicanje zajedništva unutar hrvatske nogometne obitelji uvjet je bez kojeg se ne može uspješno voditi neka hrvatska selekcija", službeno je priopćenje HNS-a kojim je Jarni razriješen sa svoje funkcije.

15.02.2023., Zagreb - U KD Vatroslav Lisinski odrzana je komemoracija za Miroslava Ciru Blazevica. Robert Jarni Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Zar je moguće da nakon svih ovih godina doprinosa državi moram dokazivati svoje hrvatstvo na ovakav način? Ne trebam se opravdavati, ali čak ni bivše legende Dinama svojevremeno nisu navijale za Dinamo u europskim utakmicama, zašto bi trebao ja? Bio sam ponosan igrač splitskog Hajduka i Betisa, u kojima sam proveo jedne od najljepših perioda svoga života i u oba kluba sam se realizirao profesionalno i dobio ono najvažnije - iskreno poštovanje i ljubav navijača. To su emocije koje ljudsko biće s karakterom ne može i neće izbrisati. Žao mi je što nekog vrijeđa moja iskrenost, ali to se u normalnim društvima zove stav, koji ni na koji način ne umanjuje moj profesionalni angažman i posvećenost našoj mladoj reprezentaciji. Nisam povodljiv tip i kad me se pita, iskreno kažem svoje mišljenje - između ostalog je istaknuo Jarni u svojem priopćenju nakon što mu je uručen otkaz.

A tko je zapravo Robert Jarni i što je to sve napravio tijekom svoje nogometne karijere? Riječ je o hrvatskoj nogometnoj legendi koja je imala iznimnu karijeru u najvećim svjetskim klubovima, te o neupitno najboljem lijevom bočnom igraču u povijesti hrvatske reprezentacije.

Rođen je u Čakovcu 26. listopada 1968. godine gdje je i počeo svoju igračku karijeru nastupajući za MTČ, odnosno za sadašnji NK Čakovec. Kao 18-godišnjak je, nakon što je impresionirao skaute na utakmici u Splitu, postao igrač Hajduka. U dresu splitskog velikana osvojio je dva Kupa Jugoslavije (1987. i 1991.), a nakon drugog naslova je na ljeto 1991. napravio transfer u talijanski Bari za tada ogromnih 2,5 milijuna eura.

U četiri sezone u talijanskom nogometu Jarni je napredovao od Barija, preko Torina, pa sve do Juventusa. U Juveu se nije maksimalno naigrao pa je nakon jede sezone u redovima 'stare dame' otišao put Betisa, gdje je igrama od 1995. do 1998. (uz kratku posudbu u Coventry u međuvremenu) postao apsolutna legenda kluba koji navijači momčadi iz Seville ni dan danas ne zaboravljaju. U Betisu je u 98 nastupa postigao, za svoju poziciju, nevjerojatnih 19 pogodaka te zavrijedio unosan transfer u Real Madrid (4,8 milijuna eura).

11.12.2007., Split - U hotelu Le Meridien Lav odrzana je dobrotvorna vecera i aukcija koju je organizirala Udruga leukemije i limfoma a kako bi skupili sredstva za kupnju aparata za transplantaciju kostane srzi. Robert Jarni s kupcima svoga dresa i lopte hrvatske nogometne reprezentacije. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U kraljevskom klubu je proveo jednu sezonu, a posljednja dva kluba u seniorskoj karijeri bila su mu španjolski Las Palmas i grčki Panathinaikos, koji mu je 2002. godine bio posljednji klub prije nego što je zaključio svoju profesionalnu karijeru.

Nastupajući za mladu jugoslavensku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Čileu 1987. godine osvojio je zlatnu medalju, a za seniorsku selekciju Jugoslavije skupio je sedam nastupa, pri čemu i nastup na Svjetskom prvenstvu 1990. godine

Potom je, naravno, nastupao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Od velikih natjecanja prvo je nastupio na Euru 1996. godine, a zatim je 1998. godine fenomenalno igrao u sedam utakmica i s čuvenom generacijom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Kao član reprezentacije dobio je Državnu nagradu za šport “Franjo Bučar”, a s reprezentacijom je igrao 81 utakmicu te je tada postavio i rekord koji će tek kasnije srušiti Dario Šimić, pa kasnije i Luka Modrić. Umirovio se nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu 2002. u Japanu i Južnoj Koreji.

Jarni se nakon umirovljenja 2002. godine nastavio baviti malim nogometom i u hrvatskoj je reprezentaciji bio jedan od boljih igrača. Od 2002. do 2007. godine nastupao je u Brodosplit Inženjeringu, a nekoliko je utakmica odigrao i 2008. godine.

VEZANI ČLANCI:

Trenersku je karijeru započeo krajem kolovoza 2007. godine kada je bio u Hajduku prvi pomoćni trener Sergija Krešića. Prvi trener Hajduka postao je nakon što je Krešić dao ostavku, 26.10.2007. godine i tu je funkciju obavljao do kraja sezone, a onda je dobio otkaz. Zatim 2010. godine počinje biti trener u NK Istra 1961, a nakon uzastopnih loših rezultata daje otkaz 19.9.2010. godine. Nakon toga je vodio mlađe uzraste Hajduka, poglavito juniore.

Osim dva hrvatska kluba, Jarni je bio trener Sarajeva, te mađarskih Pecsija i Puškaš Akademije. Potom je radio kao izbornik hrvatskih U-19 i U-20 selekcija, nakon čega je bio strateg indijskog NorthEast Uniteda, a posljednji angažman bio mu je netom završeni na klupi U-17 reprezentacije.

Što se tiče privatnog života, u dugom je i sretnom braku sa Sandrom Jarni. Upoznali su se 1985. godine kada je Robert došao u Split. Pet godina kasnije, 1990. su se vjenčali, nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji. Par ima dvoje djece. Osim trenerskog posla, veliki hobiji su mu trčanje po Marjanu, futsal i tenis.