Tko je čudesni dječak o kojem priča cijeli svijet? Već ga uspoređuju s velikanima

Pobjedom nad Nizozemcem Michaelom Van Gerwenom (7:3), Luke Littler postao je najmlađi svjetski prvak u pikadu. Svoj pohod na vrh počeo je 21. prosinca, a do finala je nanizao šest pobjeda, uz samo 11 izgubljenih setova. Ima samo 17 godina, a pozornost na sebe privukao je još lani kada je također igrao u finalu svjetskog prvenstva ali je na kraju izgubio od imenjaka mu Humphriesa. Prije njega najmlađi svjetski prvak bio je upravo njegov suparnik iz finala, Van Gerwen koji je imao 24 godine kada je prvi tu postao najboljim u ovom sportu, 2014. godine.

Za osvajanje svjetske titule Luke Littler je dobio pola milijuna funti, odnosno oko 600.000 eura, dok je Van Gerwen zaradio tri puta manje. Istovremeno, Luke Littler je stigao i na drugo mjesto svjetske rang liste, odmah iza Lukea Humphriesa, koji se ove godine nije proslavio na Svjetskom prvenstvu.

Kada jer prošle godine sa 16 godina ušao u finale, postao je preko noći globalna zvijezda, pogotovo u Engleskoj. Sada kada je sa 17 godina osvojio svjetski naslov svrstavaju ga u red sportaša koji su u njegovoj dobi već napravili velike stvari poput Pelea koji je 1958. godine s Brazilom osvojio naslov a imao je samo 17 godina. Isto toliko godina imao je i Boris Becker kad je osvojio svoj prvi Wimbledon, 1985. godine. Mike Tyson postao je boksački prvak sa samo 20 godina.

- Kao klinac maštao sam da budem nogometaš. Istovremeno sam igrao i pikado. Tata mi je rekao da prestanem igrati nogomet, tvrdeći da mi je pikado važniji. Samo sam ga pogledao i rekao: Volim nogomet. To je san svakog djeteta. Ali imao sam i pikado sa strane. Nedostajale su mi nogometne utakmice, ali igranje pikada se srećom isplatilo. Inače, dok sam trenirao nogomet, bio sam središnji branič. Nitko me nije zaobišao – rekao je Littler koji je veliki navijač Manchester Uniteda.

Nekad mu je bio san da upozna barem jednog velikog nogometaša, a sad ga znaju svi, posebno oni koji igraju u Premiershipu. S nekima je postao dobar prijatelj. Zanimljiva situacija dogodila mu se prošle godine kada je došao do finala.

- Hodao sam do svoje hotelske sobe i jedan od zaštitara iz Arsenala rekao mi je, Declan Rice i Aaron Ramsdale se žele slikati s tobom. Samo sam rekao - Slikati sa mnom? Rekli su da imaju pikado u svlačionici Arsenala i da ga uvijek igraju. Ludo je da se žele slikati sa mnom. Trebalo bi biti obrnuto. Život mi se od tada u potpunosti promijenio. Na utakmicama engleske lige koju često posjećujem, pogotovo one koje se igraju u Londonu, svi se žele fotografirali sa mnom i to čak i onda kada se skrivam, kada stavim kapuljaču – rekao je Littler i dodao:

- Ista sam osoba kao i prošle godine u ovo vrijeme. Slava mi nije udarila u glavu i dalje sam običan klinac iz kvarta. Dobro se nosim s medijima, s popularnošću. Ništa me ne može uznemiriti. Kada me novinari pitaju nešto što mi u tom trenutku ne odgovara, našalim se na svoj račun i jednostavno pređem na drugu temu. I dalje ne mislim da sam najbolji svjetski igrač pikada – naglasio je.

U prošloj godini, računajući i nagradu za svjetski naslov, osvojio je ukupno 1,3 milijuna funti.

- Ne volim govoriti o novcu, meni je bitniji pehar kojeg sam osvojio za svjetski naslov – istaknuo je 17-godišnjak koji je u u svojoj prvoj profesionalnoj karijeri osvojio deset PDC naslova, uključujući Premier ligu, Grand Slam i finale Svjetske serije pikada.

- Nisu prošle ni dvije godine moje karijere, postoji još puno izazova koji su preda mnom. Primjerice osvojiti sve one velike turnire koje nisam i želim sljedeće godine obraniti svjetski naslov. Uvijek postoji motiv. Mogao bih završiti 2025. osvojivši baš ništa i neću se buniti jer sam ove godine osovjio svjetski naslov – zaključio je Littler.

