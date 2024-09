Thompson se pojavio u svlačionici hrvatskog kluba, slavio je s igračima

Croatia iz Zmijavaca jučer je u 1. NL (drugi rang natjecanja) svladala Jarun s 1:0. Jedini strijelac bio je Čulina u 23. minuti.

Bio je to veliki dan za momčad iz Zmijavaca budući da je prvi put zaigrala na novom travnjaku. No, uz to u svlačionicu je stigao i poseban gost.

Naime, pobjedu s Croatiom proslavio je Marko Perković Thompson, a pala je i zajednička fotografija.

"Proslavu pobjede u svlačionici uveličao je veliki prijatelj našeg kluba i uvijek rado viđen gost u Imotskoj krajini i u samim Zmijavcima - gospodin Marko Perković Thompson", napisali su iz Croatije na Facebooku.