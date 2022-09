Teški trenuci u našem prvaku: Cibona predstavila krnji tim i trenera Josipa Sesara

Premda o tom poslu razmišlja cijelo ljeto i premda ga radi već desetak dana, Josip Sesar tek je jučer predstavljen javnosti kao novi Cibonin trener. A predstavio ga je sportski direktor Marin Rozić, koji mu je i zahvalio što je prihvatio “hodati bos po žaru”.

– Hvala Josipu što je prihvatio ovaj izazov u ovakvoj situaciji u kojoj je klub. Josip je veliko Cibonino ime, igrač koji je obilježio povijest kluba i koji je posljednjih pet-šest godina radio dobar posao s Goricom. S te je strane i logično što se njegovo ime nametnulo – kazao je Rozić i dodao:

'Nikad nije bilo ovako teško'

– Ja koji sam u ovom klubu 20-ak godina nikad nisam svjedočio ovako teškoj situaciji u kakvoj se Cibona našla s krajem prošle godine. Preko noći smo ostali bez igrača, trenera, direktora, predsjednika, bez financiranja Grada, i to nije nikako izgledalo, posebice kad su se dugovi počeli prikazivati u nekim strašnim svotama. I zato hvala i direktoru Matasiću koji je napravio velike stvari i koji je pokretač priče (o spašavanju Cibone, op. p.) jer da se on nije uhvatio toga, danas ovdje vjerojatno ne bismo sjedili.

A spomenuti direktor primio se, mnogi će reći, sizifovskog posla spašavanja velikog dužnika i u sličnoj je situaciji u svom poslu kao i novopostavljeni trener. Naime, uspije li spasiti Cibonu, bit će proglašen spasiteljem, ali ako ne uspije, zauvijek će biti etiketiran kao čovjek koji je u klubu ugasio zadnje svjetlo. U sličnom je riziku i Sesarova trenerska karijera: uspije li napraviti rezultatski pomak, zaradit će dosta na ugledu, ali ako krahira – a to čak i ne mora biti njegovom krivnjom – izgorjet će na klupi koja je uvijek bila vruća.

A o svom, dosad najvećem izazovu Sesar je kazao:

– Drago mi je da sam se našao u ovoj ulozi. Hvala direktoru Roziću na pozivu. Znamo se dugi niz godina, neko vrijeme bili smo i suigrači i lako smo se dogovorili. Trenutak jest težak, no Cibona je velik izazov, velik brend, gigant, i svi skupa trebamo učiniti napore da se taj klub održi. Nadam se da je ovo sadašnje stanje dno koje je dodirnula i da će od sada ići nabolje.

A sastaviti momčad u tako nepovoljnoj financijskoj situaciji nije bilo nimalo lako.

– Imamo osam-devet igrača i još nekolicinu sa strane koji nam pomažu u procesu treninga. Marin i ja držali smo neke igrače na svoje ime, a neki su u Ciboni vidjeli priliku da se reafirmiraju.

A jedan od takvih je Lovro Mazalin, nekad ponajbolji kadet Europe, koji je sreću u karijeri potražio drugdje, a sada se odlučio vratiti.

– Mazalinu se kao mladom igraču tražila pozicija, a kada je igrao kod mene u Gorici, stavio sam ga na četvorku i počeo je igrati dobro te je na račun toga otišao u Francusku.

Ciboni je pristupio i član zlatne europske kadetske vrste Ivan Perasović, sin bivšega košarkaša i danas vrsnog trenera Velimira Perasovića:

– Perasović je u Splitu imao neke minute, ali time nije bio zadovoljan pa je otišao u Litvu. To je mladi hrvatski igrač kojem treba dati priliku i pokušati od njega napraviti igrača za višu razinu – kazao je Sesar dodavši da mu je potrebna još jedna petica i možda još jedan visoki igrač.

U svakom slučaju, ovog časa s Cibonom ugovor za sljedeću sezonu imaju razigravači Krešimir Radovčić i Borna Kapusta, bekovi Ivan Majcunić, Blaž Mesiček, Sven Smajlagić, krila Ivan Perasović, Lovro Mazalin i Nikola Malešević te centar Krešimir Ljubičić. Neko je vrijeme s cibosima trenirao i Josip Popić, a još je tu bivši, lakonogi, centar Gorice Marko Baković, koji je Ciboni također zanimljiv.

– Imate li jamstva da ćete biti plaćeni i vi i igrači ili u ovo ulazite 'pro bono'? – pitao je trenera Nikola Plečko, predsjednik Udruge 'Mi smo Cibona'.

– To što se dogovorilo s igračima, bit će ispoštovano; da u to ne vjerujem, ne bih bio tu. Odgovaram sportskom direktoru Roziću, a on direktoru kluba Matasiću, i obojicu ih smatram ozbiljnim ljudima. Mogu vam sada reći da ću raditi besplatno, no to bi bilo neozbiljno. Ovdje mogu reći da očekujem ili ne očekujem probleme, no moje je da se bavim s momčadi. Moja će odgovornost biti ponašanje tih igrača i njihova igra.

A na taj dio mogla bi utjecati financijska situacija kluba jer kad kasne plaće, i igrači su nervozniji, pa je Plečko uputio pitanje i direktoru Matasiću, koji je sjedio sa strane i nije planirao istupati.

– Meni sve ovo nalikuje na Titanik koji tone, a orkestar i dalje svira jer račun je Fini pod blokadom, a ABA vam je dala uvjet da prijavite momčad do 10. rujna. Kako Cibona misli preživjeti, kako se misli financirati, kako ćete plaćati ove igrače?

– Mislim da nije ni mjesto ni vrijeme, ružno je da ovako nastupate – odgovorio je Matasić.

Direktor će primiti navijače

Nakon završetka presice Plečko i Matasić zadržali su se u dulje razgovoru, u kojem je bilo verbalnog iskrenja, no na koncu su se dogovorili da se u ponedjeljak nađu kako bi direktor kluba, izvan domašaja javnosti, njemu i nekolicini drugih navijača iznio plan financijskog spašavanja kluba. A on je vrlo složen i pomalo konspirativan jer uključuje investitore od Los Angelesa do Indije. I doista, dobro je što je Matasić pristao na takav susret jer i dobra energija poklonika kluba, koliko god ih bilo, nije zanemariva.

Kao što je očito, koliko god bilo vruće u direktorskoj fotelji, bit će jednako vruće i na trenerskoj klupi, na kojoj se ili glanca ili urušava imidž trenera.

– Treba biti iskren i reći da je sve bilo kako treba, nakon onih uspjeha prošle sezone, bilo bi logično da je gospodin Gašper Okorn ostao tu. Trenere se obično mijenja kad nešto nije dobro. Kada je situacija loša kao ova, onda i veća trenerska imena to zaobilaze, a kada je dobro, onda će se javiti i oni koji takvu priliku ne zaslužuju. Cibona je kao klub uvijek pod povećalom javnosti, no da nije tako, ne bi valjalo – ustvrdio je Sesar.