Teška prometna nesreća odnijela život darovitog mladića, imao je tek 17

Talentirani njemački biciklist, 17-godišnji Jan Riedmann, poginuo je tijekom treninga kada ga je udario automobil u mjestu Sugenheim u jugoistočnoj Njemačkoj, objavila je je njegova momčad Bora-Hansgorhe.

- S velikom tugom opraštamo se od Jana Riedmanna nakon tragične nesreće koja se dogodila tijekom vikenda. U njegovu čast naši će vozači nositi crni flor na utrci Milano-Sanremo ovoga vikenda - objavila je momčad Bore.

Od mladog njemačkog vozača oprostio se i Međunarodni biciklistički savez (UCI).

- UCI je duboko ožalošćen gubitkom Jana Riedmanna, koji je bio dijelom nove generacije profesionalnog biciklizma. Naše su misli s Janovom obitelji, prijateljima i svima u momčadi Bora-Hansgrohe - stoji u objavi UCI-ja.

