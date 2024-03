Ronaldo poludio na prijateljskoj utakmici: Urlao i mahao prema sucu, a zauzvrat dobio poljubac

Portugalska nogometna legenda, Cristiano Ronaldo , obožavatelja ima diljem svijeta i gdje god se pojavio navijači će pratiti kako bi ga vidjeli na djelu. Isti je slučaj bio u Ljubljani gdje su se Portugal i Slovenija sreli u prijateljskoj utakmici. Momčad s obale Atlantika nije kući otišla presretna. Izabranici Matjaža Keka su slavili s 2:0 te tako prekinuli portugalski niz od 11 pobjeda pod izbornikom Robertom Martinezom. Strijelci su bili Adam Gnezda Čerin u 72. i Timi Maks Elšnik u 80. minuti.

Najveća zvijezda portugalske momčadi iz Ljubljane neće otići uz dobra sjećanja. Jedan slovenski navijač je na poluvremenu uspio doći do njega i "opaliti" selfie. Zatim ga je i poljubio. Ronaldo nije bio imao izraženu reakciju, već je pričekao da zaštitari uhvate korak, naviknut na entuzijastične navijače. Prema pisanju slovenskih medija, jedan ga je navijač čak napao pred hotelom .

Štoviše, upravo je njegova pogreška prethodila prvom golu slovenske reprezentacije. To jest, akcija je krenula nakon njegovog pogrešnog dodavanja. Poznat po svojim temperamentnim i ljutitim reakcijama na poraze i sportske neuspjehe, pred ulaskom u tunel je imao poruku za četvrtog suca Dejana Balažića.

Cristiano Ronaldo to the fourth official: “F*ck you, there were two penalty kicks.” pic.twitter.com/f14waPdORB