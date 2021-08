Talibani imaju omiljeni sport i njega neće zabraniti, ali... Za žene mjesta nema!

Talibani se vraćaju na vlast u Afganistanu, a promjene u društvu već su krenule i ponajprije se tiču prava žena. Sport nije iznimka. I ostaje pitanje kakva budućnost se priprema za njega u globalu.

>>> Kabul je pao, talibani stižu na vlast

Onaj prvi potez koji se izveo jest zabrana ženama baviti se njime, što je uistinu veliki korak unazad za zemlju gdje posljednjih dvadesetak godina traje transformacija u tom smislu. Onaj drugi potez je povući paraolimpijce iz Tokija. Ništa od nastupa na Olimpijskim igrama za njih.

Ipak, nije sve tako crno. Talibani su vladali zemljom od 1996. do 2001. i u tom su periodu pokazali razumijevanje za sport. Ponajprije se to tiče kriketa, kojeg obožavaju i to ima veze s činjenicom da su mnogi od njih proveli dobar dio života u Pakistanu, gdje je kriket nacionalni sport, a ujedno je ta zemlja i iznimno dobra u njemu.

Foto: Reuters

Buzkashi je pak nacionalni sport u Afganistanu, ali talibani su ga tijekom petogodišnje vladavine zabranili iz razloga što nije moralan. Ipak, nova vremena bi trebala označiti popustljivost u tom smislu pa bi buzkashi mogao ostati "na životu". Ali, ta odluka tek mora stići.

Nogomet pak neće imati nikakvih problema, za talibane je on koristan kao prezentacija ostatku svijeta da ipak nisu toliko rigorozni koliko se priča. Samo, treba imati na umu da nogometaši, kao i drugi sportaši, ne smiju pokazati kožu ispod vrata. Zato imaju dresove koji prekrivaju apsolutno sve.

Dakle, sport će, kao i druga područja, posljednjih dvadesetak godina, neupitnog načina života, doživjeti neke promjene. Kakve, tek će vrijeme pokazati. Ono što se zna jest da talibani vole sport, u prvom redu kriket i nogomet, kojima dopuštaju natjecanja, formirane lige i međunarodne dvoboje. S druge strane, već sad je jasno da žene neće imati pristup sportu, bilo kao natjecateljice, bilo kao gledateljice.