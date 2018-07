Svi su očekivali novi Dinamo, ali je trener Bjelica prevario Izraelce

Što su dosad napravili - napravili su, sutra već kreće nova sezona za Dinamo. I to novi Dinamo, jer imaju novog trenera, a puno je i novih igrača. Naime, Nenad Bjelica vodio je momčad plavih samo u zadnjim utakmicama prošle sezone, medalje za osvojeno prvenstvo i kup poklonio je bivšim trenerima plavih. Sad je odradio pripreme, slagao momčad i igru. Što je složio, zasad je poprilično nepoznato. Kadrovski se zna - stiglo je 12 novih igrača, samo su tri ozbiljna zasad otišla (Soudani, Sosa i Ćorić).

Poštujemo Hapoel, ali...

Odradio je Bjelica pripreme, najprije u Zagrebu, pa u Sloveniji, pa onda opet kod kuće, ali nije nam pokazao sliku svoje momčadi. Dok smo gledali plave u Sloveniji nismo mogli puno toga vidjeti jer je svima davao prilike i dijelio minutažu ravnopravno. Stoga smo očekivali da će u zadnje dvije utakmice, s drugoligašima Sesvetama i Varaždinom pokazati svoj novi Dinamo. No Bjelica, koji je inače vrlo otvoren prema javnosti, odlučio se igrati skrivača, pa je i na posljednjim dvjema utakmicama izmiješao karte i ‘špijuni’, ako ih je i bilo, ništa nisu mogli otkriti.

Hapoel Beer Sheva, izraelski prvak, sigurno je imao svoje ljude koji su pratili Dinamo jer riječ je o ozbiljnom klubu koji će pokušati preskočiti plave u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, ali teško da su nešto mogli zaključiti na osnovu viđenog u utakmicama, mogli su tek ‘snimiti’ što mogu pojedini igrači, ali ne i kako rade kao momčad.

Upućeni tvrde da je momčad zapravo posložena i da se uglavnom mnogo toga zna, ali Bjelica očito želi iznenaditi svog sutrašnjeg suparnika.

- Poštujemo Hapoel Beer Shevu, kao i svakog suparnika, ali uvijek prvo gledamo sebe. I razmišljamo o svojoj igri. Ako mi budemo pravi, puni želje i htijenja, te odigramo kako znamo, ni rezultat neće izostati - uvjeren je Amer Gojak koji se svojim radom nametnuo i jako je blizu tome da se nađe u uskim planovima trenera Bjelice.

- Vjerujem u sebe, naravno da se želim izboriti za svoje mjesto, pa za to i treniram - kaže simpatični mladi BiH reprezentativac koji bi se igrama s Dinamom rado izborio i za svoje mjesto kod Roberta Prosinečkog u A reprezentaciji Bosne i Hercegovine. I nije jedini, sad je u Dinamu već dojmljiv broj igrača iz BiH. Odavno je rekao Edin Mujčin, jedan od najboljih BiH igrača koji je igrao u Dinamu:

- Nema stranca do Bosanca.

U Maksimiru sad osim Gojaka stanuju Dilaver, Hajrović, Hodžić i Menalo.

- Ja sam tu već tri i pol godine, naravno da mi je drago što nas u Maksimiru ima puno. Uostalom, da nismo kvalitetni, ne bismo ni došli do Dinama, zar ne? Vjerujte, nitko ne može doći ovamo ako nema određenu kvalitetu - kaže Amer Gojak koji je u Dinamu već starosjedilac. No, puno je novih igrača, nije to lako ukomponirati.

- Istina je da sad imamo dosta novih, no sigurno su to i kvalitetni igrači. Među nama vlada zdrava konkurencija, svi rade maksimalno, rekao bih i više od svojih mogućnosti jer vas ovakva konkurencija uvijek tjera na više. Vidjet ćemo kako će to izgledati, vjerujem da možemo daleko dogurati - pričao nam je Gojak.

Nadamo se da je u pravu. Uostalom, svaki dan je s igračima na terenu, s njima radi i priprema se za ono što plave čeka već sutra, a to nije nimalo laka zadaća.

Naime, Hapoel je treći put zaredom prvak Izraela, jako malo je mijenjao momčad, dugo su na okupu i to može biti velika opasnost s obzirom na to da su uigrani.

I Dinamo je ‘špijunirao’

Dinamo ih je pratio na dvije utakmice s Florom koju su lako izbacili s dvije pobjede u Estoniji i Izraelu, s ukupnih 7:2, gledali su ih i na dvjema prijateljskim utakmicama. Dobro je što i nakon tih analiza Nenad Bjelica djeluje dosta mirno, vjerujemo da je gledajući Izraelce našao ‘rupe’ u njihovoj igri koje može iskoristiti u utorak i za tjedan dana kada se igra uzvratni susret, ali i da je posložio svoju momčad koja će ispuniti zadaće koje joj je dao i preskočiti prvu stepenicu prema Ligi prvaka.

- Zadovoljan sam kako su dečki odradili pripreme, sad treba samo malo ‘izglancati’ sve i osvježiti momčad da bismo već u utorak izgledali dobro - kazao je nakon posljednje pripremne utakmice u Varaždinu Nenad Bjelica. Od javnosti je dobro sakrio konture igre svoje momčadi, a sutra će morati pokazati koliko je blizu željenoj igri.