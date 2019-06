Svaka čast! Vatreni nikad nije odbio poziv Hrvatske, još od reprezentacije do 12 godina

Naša nogometna reprezentacija do 21 godine završila je svoj put na Europskom prvenstvu, vraća se iz San Marina bez željenog uspjeha, skupina s Rumunjskom, Francuskom i Engleskom pokazala se neprelaznom iako su se ti mini vatreni ispratili na Euro s velikim ambicijama, s puno optimizma koji je sezao do polufinala, do Olimpijskih igara u Tokiju... No već je utakmica s Rumunjskom pokazala da se ne trebamo puno nadati iako je ta momčad puna talenata.

Rado bi ga Benfica

Nažalost, velika većina tih talenata nije odigrala u skladu s onim što su znali pokazati, tu i tamo bi bljesnuli, a jedini koji su dobro odigrali Euru su Nikola Vlašić i Josip Brekalo. Vlašić je tijekom Eura riješio svoj status, potpisao je ugovor s moskovskim CSKA, a Brekalu bi dobre partije, a osobita je bila ona u posljednjem susretu protiv Engleske u kojoj je bio igrač utakmice te zabio dva pogotka, mogle pomoći u rješavanju budućnosti. Jer, onim što je imao proljetos u svom klubu Wolfsburgu ne može biti i nije zadovoljan. Jesen je bila dobra, odigrao je 14 od 17 utakmica u Bundesligi, no na proljeće su se nastupi prorijedili, samo dvije utakmice odigrao je po 90 minuta.

Stoga ne čudi da je u njemačkim medijima osvanula informacija da je njegov menadžer Ramadani izvijestio čelnike kluba o Josipovoj želji za “razvodom braka”. Neće to biti jednostavno, Brekalo ima ugovor s Wolfsburgom do 2023. godine, a njemački klub navodno za njega traži 20 milijuna eura. Toliko će teško platiti klubovi poput Benfice koja je navodno zainteresirana za njega. No nije nemoguće da se za Josipa počnu zanimati i drugi klubovi nakon odličnih partija na Euru U-21. I ne treba smetnuti s uma da je tek prije nekoliko dana napunio 21 godinu, a već ima šest nastupa za A reprezentaciju.

Za Zlatka Dalića sigurno bi bilo dobro da Brekalo ima bolji status, da igra u bilo kojem klubu jer Brekalo više nije budućnost naše najbolje vrste, on je njena sadašnjost.

Taj dečko je neviđeno odan reprezentacijama, on nikad nije odbio poziv nijedne nacionalne vrste, još od najmlađih uzrasta, od reprezentacije do 12 godina. Zato je i skupio 76 utakmica u mlađim reprezentacijama i postao naš rekorder, dosad je najviše utakmica za mlađe imao Milan Badelj sa 63 utakmice.

I sad je na Euru pokazao koliko mu je važna reprezentacija, ozlijedio se u prvoj utakmici, ali stisnuo je zube i vratio se u momčad da bi briljirao protiv Engleske. A kod Dalića mu nije bio problem igrati ni beka kad je izbornik A vrste imao kadrovskih problema.

– Da mi izbornik kaže da budem golman, stao bih među vratnice – govorio je tada Brekalo.

Josip Brekalo nogometnu je školu prošao u Dinamu, rođen je u Zagrebu (porijeklo mu je iz Bosanske Posavine) i s osam godina je došao u Dinamo. Bio je dio generacije rođene 1998. godine, jedne od najboljih generacija koje su plavi imali, a Brekalo je već sa 17 godina debitirao za prvu momčad Dinama u prosincu 2015. protiv zaprešićkog Intera.

U polufinalu kupa u travnju 2016. godine pobjegao je obrani Hajduka i za manje od dvije minute zabio, Dinamo je nakon 2:0 pobjede u Splitu tada kod kuće slavio s 4:0.

– Naravno da se sjećam Josipova ulaska u prvu momčad, tada sam bio pomoćnik Zoranu Mamiću, ali sjećam se ja njega puno dulje, pa trenirao sam ga još u pionirima. I tada je pokazivao klasu, bio je među dva-tri najbolja igrača generacije – kazao nam je Igor Cvitanović.

Pobjeđivao je i na krosu

Nažalost, Josip je jako brzo otišao iz Dinama, jedno vrijeme bilo je natezanja oko toga ide li ili ne, njegova obitelj nije bila zadovoljna što ne igra i nakon samo 11 nastupa za plave Josip je službeno 1. srpnja 2016. otišao u Wolfsburg, a Dinamo je za odštetu dobio 10 milijuna eura.

– Ne znam zašto je otišao tako rano, je li to bila njegova želja, njegove obitelji ili posljedica nekakvih nesuglasica, ne želim u to ulaziti. Ali otišao je prerano, brojni naši igrači odlaze premladi – kaže Cvitanović.

Nakon godinu dana u Wolfsburgu otišao je na posudbu u Stuttgart, po povratku je počeo redovno igrati, a onda se dogodilo to proljeće u kojem više nije bio toliko u prvom planu.

– Josip je veliki potencijal, bio je jedan od naših najboljih igrača na Euru, on je moderni krilni igrač koji napada direktno, ide izravno na obranu. Uz to ima sjajne kapacitete, on je trenirao u Dinamu, a paralelno je trenirao i atletiku, mislim da je dvaput pobijedio na krosu Sportskih novosti. Ne znam zašto ne igra više u svom klubu, ali mislim da je to posljedica onoga što sam ranije rekao. Naši igrači premladi odlaze, idu u jake klubove i tako mladi ne mogu ispunjavati sve zahtjeve pa postanu nezadovoljni. Za sve te dečke bilo bi bolje da su ostali do svoje 23. godine, da ne odlaze u inozemstvo s 18 godina – zaključio je Cvitanović.