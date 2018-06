Suvježbačima nije lako, vrlo brzo odustaju od spariranja

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović večeras u 20.15 naći će se pred petom profesionalnom preprekom, a to je Filberto Tovar iz Meksika, s omjerom od devet borbi i isto toliko pobjeda. Meč će se održati u Münchenu, u tamošnjem Umjetničkom paviljonu, a to je zasad najbliža lokacija Hrvatskoj pa se može očekivati i određeni broj Hrgovićevih navijača iz Hrvatske, ali i onih koji žive u Njemačkoj i susjedstvu i žele ga vidjeti na djelu.

Izoliran nekoliko tjedana

Za razliku od prethodna četiri meča, radi kojih je odlazio u pripremne kampove u Njemačku ili Englesku, Hrgović se za peti meč pripremao u Zagrebu pa su mu sparing-partneri dolazili u grad.

– Lakše je pripremati se kod kuće. Kada ste vani, tjednima u izolaciji, to vas psihički potroši. Zbog toga sam toliko i želio svoju dvoranu. Sve mi je na raspolaganju. Jedino mi je malo čudno.

Još “čudnije” će mu biti u rujnu kada će na dan borbe moći izravno iz svoje obiteljske kuće u Sesvetama krenuti na borbu. Naime, ta će se borba održati u Areni Zagreb.

– Jedva čekam. Dao Bog da mi svaki meč bude tako “čudan”.

Uoči ove borbe, Hrga se izolirao.

– Isključio sam mobitel posljednja dva-tri tjedna. Ovdje je bila čak i veća potreba da se isključim jer stalno netko zove, a često javljanje na telefon nosi i izvjesni nemir jer nikad ne znate tko će vam što reći. Zato sam instalirao novi broj koji zna samo nekoliko ljudi, da mogu ostvariti nužne kontakte.

Kaže da je zadovoljan otputovao u München.

– Odradio sam sve što sam planirao. Bilo je malo problema sa sparinzima, no ipak smo sve odradili. Sparirali su mi dvojica Ukrajinaca, dvojica Letonaca, Beljo iz BiH i Radonić iz Crne Gore.

Sparing-partnere mu je obvezan pronaći i financirati promotor, a to je poznata njemačka kuća Sauerland Promotions.

– To je njihova briga, no nije lako naći ljude koji mogu meni sparirati a da nisu u nekim pripremama za svoj meč. Nerijetko se to svede na niži rang boksača koji za koji dan odu kući jer više ne mogu izdržati. Problem je što ja spariram punom snagom, kao da sam na meču, a nisam imao suvježbača koji je izdržao sve sparinge koje je trebao, no bitno je da se nešto odradi.

Što je Filip uspio saznati o svom suparniku Filbertu Tovaru.

– Uspio sam pronaći nekoliko snimaka njegovih mečeva na YouTubeu pa znam proporcije, a i vidio sam da je srčan i da se neće uplašiti. Sigurno će krenuti naprijed, no ja znam da sam kvalitetniji borac.

Osim što je trenutačno najbolji hrvatski boksač, Hrgović je i predsjednik tek dvije godine starog kluba Nokaut iz kojeg dolazi najviše prvaka s nedavnog prvenstva Hrvatske za mlađe uzraste.

– Kada se riješe svi dokumenti, klub će djelovati u mojoj dvorani. Imam velike planove. No, kako smo već sada prvi u državi, očekujemo i da će nas institucije pratiti, pa bi tako trener bio Yousef Hasan. Uostalom, Hrvatskom olimpijskom odboru najavio sam da 2020. planiram nastupiti u Tokiju, jurišati na olimpijsko zlato, i to njima odgovara, ali kada treba dati plaću mojem treneru, tada se baš ne guraju.

Trener Hasan, bivši boksački reprezentativac Jordana (otac Jordanac, majka Hrvatica), očito mu odgovara.

Hrgović je suparniku i pjevao

– Dosad smo obavili dobar dio posla. Ja sam sa samo četiri meča došao među 40 najboljih teškaša svijeta. Nije sve savršeno, no zadovoljan sam. Ipak sam ja Hasanu prvi boksač takvog kalibra, nešto novo u njegovoj karijeri, no napredujemo zajedno. Odgovara mi i kao čovjek, našli smo se.

Hrgović je u Münchenu od srijede, a videom poručio je da će Tovaru isprašiti tur i pobijediti. U videu je i zapjevao suparniku pjesmu Emilije Kokić “Ja sam vlak što zgazit će te, mali”.