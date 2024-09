Supruga velikog prvaka spremila mu scenu koju neće zaboraviti dok je živ: 'Reći ću vam sve o njemu'

Za dva tjedna, točnije 12. listopada dogodit će se možda i najiščekivaniji boksački meč današnjice, borba za svjetsku titulu u poluteškakškoj kategoriji između Dmitrija Bivola i Artura Beterbieva. Niti jedan niti drugi nikada još u karijeri nisu izgubili. Bivol ima 22 pobjede (11 nokautom), a Beterbiev je sve i jednu od svojih dosadašnjih 20 profesionalnih borbi riješio nokautom. Bit će to okršaj za apsolutnog (undisputed) prvaka svijeta.

Pred borbu karijere Dmitrij Bivol našao se u pomalo neočekivanim problemima, i to zbog supruga Ekatarine koja je javno poručila da navija za Beterbieva jer ju je Dmitrij ostavio bez ičega i maltretirao.

- Nakon svih napada na mene od strane te ku*ve Bivola, odbijanja da plati alimentaciju za sinove, te odbijanja da uopće komunicira s njima, želim vam reći sve što znam o njemu - počela je Ekatarina.

‼️Holy Sh*t‼️



Ekaterina, Bivol's and mother of his children, is exposing all of Bivol's physical vulnerabilites and ailments.



She even tagged Artur, Matchroom, Eddie, and a trainer.



😲😲 pic.twitter.com/XPpEOMykVf