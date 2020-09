Supetalenti: Za nju tvrde da je nasljednica Janice, a on se morao doseliti iz Splita u Zagreb

Već 13 godina svakog 10. rujna Hrvatski olimpijski odbor dodjeljuje nagrade Dražen Petrović koje pripadnu najnadarenijim mladim hrvatskim sportašima, u čijem društvu obvezno uživa i Draženova majka Biserka. Ako vam kažemo da su svih ovih godina među laureatima bili i olimpijski medaljaši Sandra Perković i Filip Hrgović onda vam je sigurno jasno da je riječ o nagradi koja na svoj način najavljuje velike sportske karijere.

Sandra i Filip bili su dobitnici nagrade za najuspješnije mlade sportaše, no nama je nekako intrigantnija ona koja je namijenjena najvećim nadama hrvatskog sporta, a dodjeljuje se od 2012. A te nagrade su priznanje za veliki sportski potencijal i najava mogućih velikih sportskih karijera.

Nasljednica Janice Kostelić

Ove su godine na svečanosti održanoj ispred Draženova muzeja javnosti predstavljeni klinci koji bi za određeni broj godina doista mogli postati ponos hrvatskog sporta. Govorimo o 16-godišnjoj skijašici Zrinki Ljutić, pobjednici neslužbenog svjetskog prvenstva u slalomu i veleslalomu, te o 15-godišnjem tenisaču Dini Prižmiću, pobjedniku europskog Mastersa do 14 godina i europskom doprvaku u istom uzrastu.

Nažalost, njih dvoje nisu i osobno preuzeli nagrade – Zrinka je na pripremama u Švicarskoj, a Dino je na turniru u Mostaru. No, učinili su to njihovi izaslanici, mama Ljutić i Dino Marcan koji se u ime agencije Ivana Ljubičića brine o razvoju karijere nadarenog tenisača. A on je, zahvaljujući se na nagradi, kazao:

– Ne mogu vam opisati njegovu frustraciju što nije mogao sam preuzeti nagradu jer je dobro upućen u lik i djelo Dražena Petrovića i želi biti upravo takav sportaš, veliki radnik i veliki borac. Dino šest mjeseci nije igrao pa je odlučio nastupiti na ITF-ovu turniru u Mostaru, a da je dobitnik ove nagrade saznao je kada je već bio na putu na taj turnir. Da je kojim slučajem izgubio u prvom kolu, što mu nismo željeli, mogao je i sam preuzeti nagradu, no imamo vijest da je ušao u drugo kolo i da će igrati u četvrtfinalu.

Iza Prižmića stala je agencija LJ Sports Group koja, priča Marcan, funkcionira ovako:

– Ja sam Dinin zastupnik, no naš je odnos i više od toga jer se mi brinemo i o životnom razvoju igrača. Dinu pratimo već nešto više od tri godine. Nezahvalno je prognozirati, no on doista jest veliki talent i cilj nam je odvesti ga u svjetski vrh. Da bismo u tome uspjeli, pružit ćemo Dini kompletan servis i pri tome se posebno truditi, a to i jest intencija Ljubičićeva pristupa mladima, da igrač putem ne zapne i ne napravi kakvu pogrešku koja bi mu usporila razvoj.

Zbog svega toga, Dino se, zajedno s ocem, preselio u Zagreb gdje, vjerovali ili ne, ima bolje uvjete za rad nego na legendarnim Firulama.

– Svi koji ozbiljno igraju tenis u Hrvatskoj trenutačno su prisiljeni biti u Zagrebu – ističe Marcan koji nam je potvrdio da LJ Sports Group kreditira talentiranu djecu pa tako obitelj Prižmić ne mora ulaziti u rizik u kakav je svojedobno ušla obitelj Gorana Ivaniševića čiji je otac i kuću založio za uspjeh svoga sina.

U uspjeh svoje djece jako puno ulažu i Amir i Martina Ljutić, roditelji tinejdžerice u kojoj neki vide nasljednicu Janice Kostelić. Oni to tako ne vole gledati, a mama Martina nam je prenijela što za nju kao glavnu logističarku obitelji znači takvo priznanje:

– Nagrada koja nosi Draženovo ime odražava nešto što priželjkuje svaka sportska mama jer to znači i da je to jedan veliki korak prema ostvarenju djetetovih sportskih snova.

A baš kao i njezina sestra Dora i braća Hrvoje i Tvrtko, i Zrinka sanja velike snove i zahvaljujući posvećenosti sportu puno žrtvuje, dobrim dijelom i socijalni život.

– Nedavno sam imala godišnjicu mature i kada sam shvatila da moja djeca to neće imati, bilo mi je teško. Osim toga, škola daje puno toga što učenje na daljinu ne daje. Koliko god učili, nitko djetetu ne može nadoknaditi komunikaciju s nastavnikom.

Mama Ljutić trebala je ovih dana biti na švicarskom ledenjaku Zermattu zajedno sa svojom obitelji, no morala je ostati u Zagrebu jer je Tvrtko završio na operaciji slijepog crijeva. Sve četvero mlađih Ljutića su ambiciozni skijaši pa nas je zanimalo kako sve to usklađuju sa školom.

– U početku nije bilo jednostavno i oboje smo morali biti jako angažirani, učiti zajedno s njima da bi naši učitelji iz Osnovne škole Otok vidjeli da mislimo ozbiljno, da to što izvlačimo djecu iz škole ne znači da se oni švercaju. Sada je jednostavnije. Hrvoje ima 13 godina i ide u sedmi razred. Dora ima 15 i upisala se u Hotelijersko-turističku školu, zapravo u dopisnu školu za obrazovanje odraslih u koju ide i Zrinka. Tvrtko i Zrinka malo kasne. Tvrtkovi vršnjaci su već maturanti, a on je treći razred, a pred Zrinkom su ispiti za završetak drugog razreda srednje škole.

Sport kao sredstvo odgoja

Oboje Ljutića su akademski obrazovani građani.

– Ja sam završila engleski i njemački, a potom specijalistički studij za konferencijsko prevođenje i sudski sam tumač, pa sam vezana za Zagreb. Suprug Amir je inženjer brodostrojarstva i bio je jako dobar u svojoj struci, no unatoč tome posvetio se razvoju svoje djece.

A tata Amir i mama Martina ne doživljavaju sport kao sredstvo javne slave svoje djece, već kao sredstvo odgoja.

– Često nas znaju pitati što će biti ako Zrinka ne uspije. Znam, bit će sigurno tužna, no ne možemo reći da već i ovo nije uspjeh. Mi u sport uopće nismo ušli s idejom velikih rezultata, već da našim klincima to bude stil života. Asketizam koji ide uz ozbiljno bavljenje sportom dobra je pomoć roditeljima u odgoju djece. Uostalom, zdrav duh generira puno drugih zdravih stvari.

Među ostalim Draženovim laureatima isticala se i 16-godišnja tekvondašica Nika Petanjek, djevojka iz TK Dubrava čijem su ustoličenju u najuspješniju mladu sportašicu Hrvatske nazočili i roditelji Dražen i Diana i trener Tomislav Karaula. Naslov juniorske prvakinje Europe Niki je bila treća mlađeuzrasna medalja, a u svojoj kolekciji ima i kadetsku i mlađeseniorsku broncu.

– U finalu Europskog prvenstva, Nika je pobijedila Britanku s 27:10, i to prekidom nakon brojenja suparnici, a to se u finalima događa vrlo rijetko. Europsko zlato potvrdila je u trećoj rundi zadnjim bočnim, koji ostale djevojke rijetko izvode, a potom i udarcem nogom u glavu – prepričao nam je trener Karaula.

Ovogodišnji dobitnici Nagrade Dražen Petrović su: najuspješniji sportaši mlađih dobnih kategorija: Nika Petanjek (tekvondo) i Renato Rešetar (karate); najuspješnija ekipa: juniorska reprezentacija u katama; najuspješniji par, štafeta ili posada: Karlo Šaban - Luka Gašpar (boćanje); najveće nade hrvatskog sporta: Zrinka Ljutić (skijanje) i Dino Prižmić (tenis). Najuspješnija momčad mlađih dobnih kategorija nije izabrana jer, zbog obustave sporta radi pandemije koronavirusa, nije bilo kandidata s jakim međunarodnim rezultatima. Zbog istog razloga u obzir su se uzimali samo rezultati u šest aktivnih mjeseci, od rujna do ožujka.