Sucu finala SP-a ovo nije trebalo: Na sporan gol Messija odgovorio spornim golom Mbappéa

Poljski sudac Szymon Marciniak našao se na udaru kritika nakon ishoda finala Svjetskog prvenstva između Francuske i Argentine u Kataru, u kojem su gaučosi slavili nakon izvođenja udaraca s bijele točke. Francuzima je sporan bio gol Lionela Messija za 3:2 iz penala u produžecima dvoboja. Naime, na jednoj se snimci vidi kako su dvojica argentinskih igrača utrčala u šesnaesterac prije nego što je kapetan zabio gol.

Marciniak je na konferenciji za medije objasnio da je slično napravila Francuska i na drugoj strani.

- Francuzi se žale na Messijev gol, a nisu rekli ništa na Mbappéov gol prije kojega je sedam igrača Francuske bilo u terenu - izjavio je Poljak i situaciju pokazao na mobitelu.

Szymon Marciniak, referee for the World Cup Final, responds to criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:



"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal." 👀🇫🇷🇦🇷



Via @ZachLowy pic.twitter.com/AdrFr1FrXY