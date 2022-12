Strani mediji oduševljeni Gvardiolom: 'On je dokaz da i nogometne zvijezde mogu biti skromne'

Po mnogima najbolji mladi igrač Svjetskog prvenstva u Kataru i jedan od najboljih mladih hrvatskih igrača u ovome trenutku, 20-godišnji Joško Gvardiol ne prestaje oduševljavati svjetsku i domaću javnost. Osim na terenu, Gvardiol svojim ponašanjem izaziva divljenje i na terenu i izvan terena.

Tako su fotografije dočeka u Novigradu dospjele u strane medije koji se dive skromnosti hrvatskog stopera koji je na rivu došao u starom Fiat Puntu te se po novigradskom moru vozio barkom.

Britanski tabloid The Sun prozvao ga je "Jo Public" (Joško od naroda), a u naslovu tvrde "Hrvatska zvijezda Joško Gvardiol na proslavu medalje na SP-u došao u razvaljenom starom Fiat Puntu, zato ga ljudi vole", piše tabloid ističući skromnost stopera vatrenih.

Priča o Puntu stigla je i domovine tog automobila, Italije. Talijanski mediji puni su riječi hvale za Joška te pišu "Zvijezda koja vrijedi 100 milijuna eura, a vozi se u skromnom Fiatu"

Foto: Instagram screenshot

Belgijci još pamte kako je Hrvat spremio u džep Lukakua.

"Gvardiol je vodio Hrvatsku do svjetske bronce, a neće vam ni Romelu Lukaku reći suprotno. No kad je stigao kući, Gvardiol se vozio sa svojim ocem u malom, sivom Fiat Puntu. On je dokaz da i nogometne zvijezde mogu biti skromne", piše belgijski RTL.

>> VIDEO: Povijest se ponavlja: Neke stvari su se promijenile, ali Domagoj Vida je opet bio na krovu autobusa kao i 2018.