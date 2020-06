Stric se sjeća poraza 0:10, ali i dobre fešte nakon toga

Obitelj Raguž jedna je od najsportskijih obitelji u Hrvatskoj. Magdalena je karatašica, a njezin otac, stričevi i rođaci su svi odredom nogometaši.

- Rođena sam u Splitu, ali zbog sporta živim u Zagrebu. Prvo sam se bavila modelingom. Davne 1998. ili 1999.godine kao mala curica imala sam svoju prvu modnu reviju gdje me je moje prve korake učila Darija Cvitković, ju to vrijeme Miss Dalmacije. Imala sam puno odrađenih modnih revija i već tada sam se pojavljivala na televizijama. A sav taj uspjeh koji sam imala bio je zahvaljujući mami Zorici. Zatim 2000. godine krećem u sport. Postajem članica karate kluba Dalmatinac. Tri godine kasnije osvojila sam prvenstvo Dalmacije – priča Magdalena.

Stric od Hajduka do Toronta

Osim karatea, trenirala je i rukomet do 14 godine.

- Mama je bila podrška u karateu, dok je tata u rukometu. Moj talent u rukometu je otkrio poznati trener Frane Kovač. Nekako na moju žalost sam se odlučila za borilačke sportove. Čak mi je nije bilo dosta karatea, nego sam prešla i na još žešći sport - kickboxing. Bila sam kadetska i juniorska prvakinja, viceprvakinja Hrvatske u kickboxingu i tajlandskom boksu, viceprvakinja na Europskom kupu u kickboxingu – istaknula je Magdalena.

Onda dolazi u Zagreb, na nagovor trenera Stipe Zenčića.

- Nakon samo mjesec dana priprema otišla sam na međunarodno natjecanje u savate boksu. Pet godina sam trenirala savate da bi se prošle godine vratila u karate. Trenutno sam članica kluba Hrvatski Dragovoljac u kojem je glavni trener direktor hrvatske karate reprezentacije Ante Čutura. Imala sam u siječnju ove godine povratničko natjecanje.Meni je sport sve i nadam se da ću se još dugo time baviti, a i cilj mi je ostvariti što bolje rezultate u karateu – istaknula je Magdalena.

Stric joj je Ivica Raguž, bivši nogometaš Hajduka, Zadra, Neretve, Slaven Belupa i Dubrovnika. U inozemstvu je igrao za Toronto Rockets, Singapore Armed Forces FC, Toronto Croatia, Woodlands Wellington.

- Bilo je lijepo prošle godine u Metkoviću kada smo slavili 100 godina osnutka kluba Neretva. Tom prigodom odigrana je revijalna utakmica između veterana Neretve i selekcije veterana HNS-a za koju su između ostalih igrali Fišter, Mrzlečki, Brnas, Vejić, Štrok, Krpan, Župetić, Barbir, Antolić, Gričar...Bilo je 10:0 za njih, a gledatelji su uživali u svakom lijepom trenutku i pljeskom nagradili svaki atraktivni potez bivših igrača koji su kročili na stadion „Iza Vage“ - priča Ivica.

Još je jedan nogometaš iz šire obitelji Raguž napravio sjajnu karijeru – Franje Prce, igrač Varaždina koji je kao, 23-godišnji branič stigao kao slobodan igrač i potpisao stipendijski ugovor do sredine lipnja 2021. godine. Prce je karijeru započeo u Omladincu iz Vranjica iz kojeg je 2009. prešao u Hajduk, no u splitskom klubu se nakon nastupa za juniore nije uspio dogovoriti oko novog ugovora i u kolovozu 2014. prelazi u Lazio. Član talijanskog prvoligaša, za čiju je prvu momčad upisao jedan trash-time nastup, je bio sve do srpnja prošle godine kada prelazi u ciparsku Omoniju. Tijekom godina provedenih u Italiji nekadašnji član mlađih kategorija hrvatske reprezentacije je bio slan na posudbe u drugoligaše Salernitanu (nijedan nastup) i Bresciu (sedam ligaških nastupa), a najviše se naigrao u Laziovoj Primavera momčadi s kojom je u sezoni 2014/2015 osvojio talijanski kup.

Tek jedan nastup za Karpati

Posljednja posudba koju je Prce odradio prije konačnog rastanka s Lazijom bila je u pulskoj Istri 1961, za koju je u sezoni 2017/2018 upisao 16 ligaških nastupa bez učinka, a igrao je i u dvije utakmice doigravanja za Prvu HNL u kojima je Istra s ukupnih 3:2 porazila upravo Varaždin. Po dolasku na Cipar 23-godišnjak je bio standardan prvotimac u prvom dijelu sezone, te je u debiju za Omoniju čak postigao i pogodak. Ipak, početkom 2019. završava na klupi, a u ožujku dolazi do ozljede mišića zbog koje je van pogona bio sve do druge polovice svibnja. U srpnju prošle godine potpisao je za ukrajinskog prvoligaša Karpati iz Lviva, no u Ukrajini je već nakon mjesec dana bez javnog obrazloženja od strane kluba dobio raskid ugovora. Tijekom perioda provedenog u Karpatiju upisao je samo jedan nastup za mladu momčad kluba.