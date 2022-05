Što je Čačić rekao o Nenadu Bjelici? Moj mlađi kolega je sigurno dobar, ali...

Dogodilo se i to, trener Dinama Ante Čačić uprizorio se pred novinarima, prvi put otkako je postao trener, makar privremeni. Hoće li doista biti samo privremeni, pokušali smo doznali "iza kulisa" pitajući ga planira li pripreme za ljeto s plavima.

– Ha-ha, pa u nogometu, ne samo u Dinamu, ne možeš ništa planirati – odgovorio je.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 07.05.2022., Zagreb - Ante Cacic, trener GNK Dinamo, odrzao konferenciju za medije. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Veseli interes navijača

Možda mu osvajanje naslova prvaka pomogne da ostane i dalje na klupi, no tko zna kako razmišljaju čelnici, imaju li već spremnog nasljednika. Čačić je dobio zadatak osvojiti naslov, a veliku priliku ima već danas. Ima četiri boda više od Hajduka, a danas mu dolazi Osijek. Pobjedom u Maksimiru i mogućim porazom Hajduka na Rujevici plavi bi postali prvaci. Hladi li se već slavljenički pjenušac u slučaju takvog raspleta?

– Nisam razmišljao tako daleko. Imamo do kraja prvenstva još devet bodova u igri, tri susreta, vidjet ćemo što će se dogoditi – rekao je Čačić i dodao o današnjem velikom derbiju:

– Pred nama je jako bitna utakmica, prava natjecateljska u kojoj su velika tri boda za nas i za naše goste. Možemo se približiti potvrdi osvajanja naslova, a Osijek može ostati u utrci za naslov prvaka. Veselim se interesu navijača. U Kranjčevićevoj smo jako loše izgledali u prvom poluvremenu, tamo smo vidjeli koliko Dinamo ima vjernih navijača. Oni su nam nasušno potrebni i sigurni smo da ćemo uz njihovu podršku učiniti sve što je važno, da će Dinamo prezentirati kvalitetu tijekom 90 minuta ne opterećujući se tablicom i semaforom. Na kraju ćemo, sukladno toj izvedbi, vidjeti konačan rezultat – rekao je Čačić koji ne može računati na Franjića, Théophilea, Štefulja i Bulata, a još nije siguran hoće li Emreli moći igrati.

Po mnogima je Osijek igrao vrlo pragmatičan nogomet, no sad je situacija drukčija, morat će tražiti pobjedu da bi i dalje ostao u igri.

– Za njih je ovo eliminacijska utakmica, kao kup-susret, utakmica u kojoj, ako ne osvoje tri boda, gube priključak do vrha, a u slučaju da dođu do tri boda, ostaju u utrci. Mi smo tu u povoljnijoj situaciji iako ne razmišljamo o tome, rekao sam igračima da ne gledaju ljestvicu ni semafor. Ako izvedba bude na potrebnoj razini, a treba očekivati i malo sportske sreće, rezultat će biti u skladu s tom našom prezentacijom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 07.05.2022., Zagreb - Pisac Jo Nesbo posjetio je GNK Dinamo i stadion. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

– Osijek je satkan od kvalitetnih igrača, imaju trenera u kontinuitetu već dvije godine i tu su u maloj prednosti u odnosu na mene iako ne očekujem da će to tako biti. Oni će morati malo više riskirati. Imaju pojedince na koje ćemo morati obratiti pozornost, kvalitetne napadače, igrače koji mogu s distance i poludistance ugroziti naš gol, ali imaju i nedostataka i slabosti. Razmišljat ćemo o sebi i kako ćemo se mi ponašati unutar sustava tako da utakmicu dovedemo u smjeru koji mi želimo – kazao je Čačić i dodao o Bjelici:

– On je moj mlađi kolega, ovo nam je prvi međusobni susret u utakmicama. Želim mu puno uspjeha, ali naravno ne i danas. U njegovoj karijeri, koja je dosad bila dobra i kvalitetna, svi pamtimo njegov doprinos u Dinamu. Nenad je u Osijeku napravio klub i momčad koju se respektira, koja prošle i ove godine nastoji hvatati čelnu poziciju i doći do trofeja. Osobna motivacija? Tu utakmicu neće dobiti trener, nego igrači na terenu. Treneri mogu i trebaju pratiti i gledati utakmicu, eventualno izmjenama igrača nastojati olakšati igračima kad su u problemima. U tome je Nenad sigurno dobar. Ali, ja sam trener koji je puno godina na klupama, bio sam u Dinamu prije deset godina i ne znam gdje sam sve nisam, uključujući našu svetinju, reprezentaciju. Nemam respekt na način da bi me to moglo dovesti u neki podređeni položaj – rekao je Čačić.