Stipe Miočić na genijalan način komentirao McGregorov divljački napad

I Stipe Miočić bio je jedan od onih koji su reagirali na incident koji je Conor McGregor ovog vikenda uzrokovao u Brooklynu. No, on je to odradio u svom stilu.

Dok je većina boraca i novinara kritizirala ili izražavala šok ponašanjem dosadašnjeg UFC prvaka lake kategorije, Miočić je svoje mišljenje izrazio putem slikovne objave na Twitteru. Zapravo, teško se to može nazvati klasičnim mišljenjem, više je u pitanu zezancija, no i ona takva puno govori o tome u kakvoj je situaciji UFC i kako se odnose prema određenim borcima, piše Fighsite.

Miočić je objavio tablicu na kojoj postoje dva stupca. Prvi je predstavljao broj obrana titule prvaka, a drugi je bio broj kolica bačenih na autobus. U tablicu je uvrstio McGregora, sebe i Demetriousa Johnsona. Kako ta tablica izgleda, ne moramo vam ni govoriti, uostalom možete sami pogledati.

Osim toga, Miočić je svoje dobro raspoloženje prezentirao i nakon što je s programa otpao Max Holloway. Također se poslužio Twitterom te je napisao kako se nalazi u New Yorku, da je na dobroj težini i da se spreman boriti protiv Khabiba Nurmagomedova. Stipe je inače stvarno bio u New Yorku, gdje je zajedno s još nekoliko UFC prvaka sudjelovao u udaranju zvona na njujorškoj burzi te kasnije i na press konferenciji. Ostatak tweeta je naravno čista zezancija, ali nam dobro pokazuje kako je dobro raspoložen bio teškaški prvak ovog vikenda u New Yorku.

Miočić se bori 7. srpnja u Las Vegasu protiv Daniela Cormiera, a idućeg tjedna kreće emitiranje 27. sezone Ultimate Fightera, u kojoj su njih dvojica odradili uloge trenera.