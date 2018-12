Štimac brutalno spustio treneru Hajduka, a komentirao Dinamo i HNS

Bivši hrvatski izbornik, legenda reprezentacije i Hajduka Igor Štimac (51), kao i obično, bez dlake na jeziku, komentirao je aktualno stanje u našemu nogometu, napose odnose u Hajduku, čijemu je vodstvu već odavno suprotstavljena strana i najžešći kritičar. Dok Hajduk u stručnom smislu već godinama luta i ne predstavlja ozbiljnog pretendenta na naslov prvaka, valja podsjetiti da su bijeli svoju posljednju titulu osvojili sad već davne 2005. kada je na čelu struke bio Igor Štimac. No, kako šećer (Hajduk) uvijek dolazi na kraju, intervju smo otvorili pitanjem o najboljemu svjetskom nogometašu.

Kako objašnjavate da je Luka Modrić baš kod Zlatka Dalića ostvario svoje najbolje izvedbe za reprezentaciju, koje su mu priskrbile i titulu i najboljega igrača svijeta? Vi ste, primjerice, Luku imali u reprezentaciji s 28 godina, kao i Niko Kovač na SP-u 2014. Kako to da se Modrićeva eksplozija dogodila baš u njegovoj 33. godini?

Završit će poput Titanica

– Pojedinca uvijek izbaci momčad. Jednostavan je primjer najboljeg igrača svijeta Messija kojemu se to ne uspijeva dogoditi s Argentinom. Ja sam Luku imao zadovoljstvo voditi tijekom najtežih kvalifikacija ikada, s nizom problema u i oko momčadi. On sam je prolazio vrijeme prilagodbe u Realu, s kojim nije bio prošao pripreme, no ključno je bilo to što igrači oko njega nisu tada bili u pravoj formi. Perišić na klupi u Wolfsburgu, Da Silva u Šahtaru, Ćorluka s kroničnim problemom tetiva, Kranjčar s ozljedama, Lovren u krizi s Lyonom, Raketa isto tako sa Sevilllom sve do dolaska Emerija, Srna je bio potrošen... Jedini igrač koji je tada bio u zavidnoj formi je bio Mandžo, koji je uz veterane Šimunića, Olića i Pletu iznio cijele kvalifikacije. Uza sve te probleme, atmosfera oko reprezentacije bila je užasna pa je pravo čudo kako smo uopće uspjeli u tim kvalifikacijama – kaže Štimac.

Osjećate li da je hrvatski nogomet išta profitirao od srebra u Rusiji, osim što je HNS dobro zaradio? Ili je uspjeh nogometne reprezentacije (kao i teniske) samo koristio nekim političarima za dizanje rejtinga?

– Za sada nije ničim profitirao, a što vrijeme više odmiče, sve su manje šanse da će uopće profitirati.

Kako gledate na Mandžukićevu životnu formu u Juventusu? Koliko on nedostaje vatrenima i tko je po vama Marijev najlegitimniji nasljednik u vatrenima: Rebić, Kramarić, Santini ili snage iz domaće lige poput Brune Petkovića?

– Mandžukić je u životnoj formi od kada se rodio! Uvijek na maksimalnoj razini; kad je na krilnim pozicijama, manje zabija, ali kad je u centrali, onda trpa. Samim tim što se Juve riješio Higuaina, a Mandžu vratio u centralu dovoljno govori. S njim bih išao u rat protiv bilo koga. Kad me pitate za legitimnog nasljednika, onda je po meni to definitivno Bruno Petković koji me stilom najviše podsjeća na Dadu Pršu kojega smo obožavali. Izvrsna tehnika, lucidna proigravanja, snaga, visina i odlična realizacija garancija su da će Hrvatska u njemu imati dugoročno rješenje. Treba ga što prije probati...

Je li Dalić dobro iskoristio Ligu nacija, je li ispadanje iz elitne lige neuspjeh za drugu reprezentaciju svijeta?

– Nakon uvodnog debakla protiv Španjolske napravljeno je pravo malo čudo, pobjegao nam je plasman u polufinale za dlaku. Kad imate u skupini Španjolsku i Englesku nakon onakvog pražnjenja na SP-u, treba biti realan i zadovoljiti se nadogradnjom kadra koju je Zlatko ostvario i na taj način gotovo potpuno iskoristio to natjecanje.

Kako ste doživjeli Dinamov uzlet u Europskoj ligi? Kako je Bjelica uspio stvoriti pobjedničku momčad od relativno nepoznatih igrača koji do sada nisu imali pobjednički pedigre u Europi?

– Osjećalo se na samom početku kako dobra vibracija kruži Dinamovim svlačionicama, a i uredima. Sustavno planiranje, trener čvrsto na zemlji, jasan plan i vizija što se želi i kako do toga stići. Pomoglo je, naravno, i krizno stanje protivnika iz skupine, ali ovakav Dinamo bi, uvjeren sam, prebrodio i jače protivnike od Fenera i Anderlechta. Od srca čestitam svima u klubu, igračima i Bjelici posebno!

Treba li se HNS boriti sa Španjolcima za Danija Olma i pozvati ga u A reprezentaciju?

– Sve što mogu reći jest da se radi o izvrsnom igraču koji ima još prostora za napredak. Mislim da to pitanje trebate postaviti njemu.

Jeste li na Šukerovoj liniji u vezi s nacionalnim stadionom; treba li ga uopće graditi ili nam je potrebniji kamp HNS-a? Kako gledate na ideju Mirka Barišića da Dinamo sam gradi stadion – je li to realno?

– HNS zajedno s reprezentacijom preživljava u izuzetno teškim uvjetima. Novi stadion nam treba, on je nakon kampa nužan za pobjedu u ratu protiv huliganizma koji traje dugi niz godina i sve više jača na ovim prostorima, a koji za konačni cilj ima rušenje hrvatskog nacionalnog stupa HNS-a, i to preko leđa reprezentacije. Novi moderan stadion garantirat će opstojnost uspješnosti hrvatskog nogometa i nogometne organizacije, garantirati sigurnost svima te označiti početak kraja sitnih, interesnih huliganskih skupina koje godinama maltretiraju našu naciju. Dinamu je nužan stadion, a s poslovanjem koje ostvaruju kontinuirano, to im nije nikakav problem.

Ako su Dinamo i reprezentacija nogometni hitovi godine, je li Hajduk najveće razočaranje? Možete li objektivno procijeniti (s obzirom na teške riječi koje su pale između vas i ljudi iz Udruge Naš Hajduk) kakva je Hajdukova perspektiva s ovim vodstvom i načinom upravljanja? Vidite li čovjeka ili strukturu koja može zaustaviti Hajdukov pad?

Naš Hajduk je obmana

– Rekao bih da je ipak NK Zagreb najveće razočaranje ove godine. Hajdukov posrtaj je iznenađenje samo za one koji ga paušalno promatraju, a za mene koji živim s njim i uz njega to je surova realnost proizašla kao posljedica propalog narodnog upravljanja. Svakim danom raste nezadovoljstvo hajdučkog puka, budimo se nakon dugo godina nijemog promatranja klupskog poniranja. Obmana zvana Naš Hajduk je otkrivena, čeka se da se imenuju počinitelji i naručitelji svastike, a pitanje je dana kada će se njihov Titanic nasukati na mnoštvo vlastitih laži serviranih obmanutim članovima. Sve više je onih koji traže način direktnog učlanjivanja u klub, koji su shvatili prijevaru, a najviše je onih koji su svjesni kako klub mora doživjeti put Rijeke i Osijeka ako želi krupnim koracima naprijed.

Što Hajduku može donijeti Siniša Oreščanin; u kontekstu derbija s Dinamom, ali i na dulje staze? Gledate li uopće Hajdukove utakmice, postoji li u njima uopće koja svijetla točka, nešto na čemu bijeli mogu temeljiti optimizam?

– Po onome što sam vidio do sada, ne može ništa. Utakmica se može i slučajno dobiti, no to ništa ne mijenja na stvari jer Gojun i njegova ekipa u kojoj je i Oreščanin sasvim su kompromitirali ‘školu baluna’ i toplo im savjetujem, bez imalo zle namjere, da pomognu Hajduku svojim što ranijim povratkom u Dinamo – zaključio je Igor Štimac.

>> Pogledajte sportaše koji su obilježili 2018. godinu