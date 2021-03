Status engleskog novinara masovno se dijeli na internetu, pogledajte što je napisao o Mamiću

Nitko u Engleskoj nije vjerovao da Dinamo može napraviti bilo što protiv Tottenhama u uzvratu, tako su engleski nogometni autoriteti komentirali nakon senzacionalnog poraza Spursa. Nakon drugog Oršićeva pogotka ustvrdili su da bi ovo mogla biti utakmica koja će upropastiti sezonu momčadi Josea Mourinha.

Ponudili su podatak da je Tottenham prednost od 2:0 iz prve utakmice zadnji put prokockao davne 1964. godine kada ga je u uzvratu Kupa Uefe Manchester United pobijedio s 4:1.

– Bog zna što je Mamić mislio kada je slušao prijenos utakmice u zatvorskoj ćeliji. Ali za navijače Tottenhama ova izvedba bila je poput doživotne robije. Dinamov trener mora u zatvor, ali nakon ovakvog kriminalnog izdanja, Jose Mourinho i Tottenhamovi igrači zaslužuju doživotni zatvor, bez uvjetnog puštanja. Tottenhamovim navijačima igra njihove momčadi bila je gora od bilo kakve zatvorske kazne, prava tortura – piše The Sun.

Dugo će Jose Mourinho pamtiti Maksimir. Samo tri puta je u karijeri izgubio europsku utakmicu u kojoj je primio tri pogotka. Dvaput s Tottenhamom. Sinoć protiv Dinama, lani protiv Leipziga i jednom s madridskim Realom 2013. godine protiv Borussije Dortmund! Ovo je bila treća Dinamova europska domaća pobjeda nad nekom engleskom momčadi u povijesti Uspjelo im je to 1967. protiv Leedsa i 2015. protiv Arsenala.

A viralni hit u Engleskoj postao je status novinara Jamesa Dickensa koji je na Twitteru napisao:

"Dinamo izgleda bolje vođen od Tottenhama, a trener mu je u zatvoru."

Dinamo look better coached than Spurs and their manager is in prison.