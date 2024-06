'Stalno govorim da smo mali i borimo se sami. Ispadam smiješan, pogledajte kako se ponaša Uefa'

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 1-1 (0-0) protiv Italije u Leipzigu, u posljednjem trećem kolu skupine B EURA, a taj rezultat vjerojatno neće biti dovoljan za osminu finala. U drugom susretu trećeg kola ove skupine Španjolska je pobijedila Albaniju 1-0. Španjolska je prva u skupini, a Italija druga, čime je osigurala ogled osmine finala protiv Švicarske, u subotu od 18 sati. Hrvatska je treća s dva boda i mora čekati rasplet po skupinama do kraja, ali u ovom trenutku su šanse da se nađe među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije vrlo male.

- Baš boli, baš boli i boljet će još dugo. Nije lako, ali kad sve pogledamo, negdje ti da, negdje ti uzme. Oni penali koje smo prolazili, neke teške utakmice i sad je onda valjda 1:1. Znali smo uživati u pobjedama, moramo se znati ponašati i u ovim teškim trenucima. Ja sam isključivi krivac što nismo prošli grupu. To sam ja kriv. Mogu pohvaliti igrače, mučili su se i trudili ovih mjesec dana. Nije nas išlo i to je to - rekao je Zlatko Dalić na press konferenciji poslije utakmice.

- Utjecao je sudac sigurno, definitivno. Ne znam gdje je našao osam minuta uopće... Ali, ja govorim to pet godina, da smo mi mali za njih i da se borimo sami. No, što god govorim, govorim u vjetar i ispadam smiješan. Ne može biti osam minuta nadoknade, zbog čega? Faul, prekidi? Neću tražiti alibi u sucu. Imali smo sve u svojim rukama protiv Albanije, sad smo dobili gol u 98. minuti i moram gledati nas, ali mi je žao da Hrvatsku ne priznaju i ne poštuju. Mi igramo u 15 sati, je li igrala Francuska? Njemačka? Portugal? Engleska? To je to. Maroko u Kataru u 13 sati, to je tako - poručio je izbornik pa nadodao:

-. Mi se borimo sami. Samo se želim zahvaliti igračima na trudu i muci, nije ovo bio naš turnir. Hvala i navijačima, sto tisuća ih je došlo i na to smo ponosni. Razlog ispadanja ću tražiti u nama, ne možeš gol primiti u 98. minuti. Moraš leći na loptu, ne dati im da ispucaju... To je to.