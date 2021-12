Dinamo je upao u psihički problem, a Krznara nije trebalo mijenjati

Dinamo je s pravom doživio niske kritika za svoju igru, i dok je u posljednje vrijeme kritika bila usmjerena na realizaciju zbog koje je trpio rezultat plavih, u derbiju s Hajdukom ni igra nije bila dobra. Igranje nekakvog čekanja, kao da će Godot doći i zabiti za njih gol, a da ne krenu u napad, pustili su Hajduk koji je to iskoristio za dominaciju, koji je bio opasniji, više želio, bio brži na lopti i u duelu i ništa drugo osim poraza nije se ni moglo dogoditi Dinamu.

Plavi u psihičkom problemu

Očekivali smo da će nekadašnji igrač Dinama Igor Pamić koji i dalje redovno prati plave naći puno riječi kritika za to što je Dinamo pokazao, jer kritike je po nama i zaslužio, no Pamić je bio dosta blagonaklon prema Dinamu u ovoj sezoni, pa čak i prema onome što je pokazao protiv Hajduka.

– Dinamo je ušao u psihički problem, više nego fizički ili nekakav drugi i jasno je da ima problema s rezultatima. Nemojmo zaboraviti da je Dinamo morao odgađati utakmice, ali i ono što je po meni osnovni problem je prodaja tri-četiri važna igrača. Da ne spominjem Gavranovića koji je otišao, a sad bi u toj realizatorskoj krizi jako dobro došao, a Jakić, Majer i Gvardiol bili su stožerni igrači. Nije to lako nadomjestiti, možda nije bio ni dobar tajming za prodaju, ne znam ni sam – kazao je Pamić.

No, Dinamo sad zaostaje u prvenstvu, da i dobije tu jednu zaostalu utakmicu, opet će biti treći, iza Rijeke i Osijeka.

– Dinamo, njegovi igrači, klub, navijači pa i mediji nisu naviknuli na ovakav pritisak. Dinamo je godinama imao u ovo doba deset bodova prednosti, a sad nije tako. A ta prednost je izostala i sad se treba znati nositi s tim pritiskom. Gledajte, Dinamo i dalje ima dobre igrače, zapravo “šteka” u samo u realizaciji – kaže Pamić.

No, teško se složiti s takvim stavom, to je točno kad se pogledaju neke prošle utakmice, ali nama je Dinamo u derbiju, s kojim je mogao jako puno dobiti da je upisao tri pobjede, a odigrao je užasnu utakmicu.

– Nije meni to protiv Hajduka izgledalo tako užasno, ali je Hajduk sad bolji nego prije, bio je bolji i u ovoj utakmici, a Dinamo je slabiji nego u prošlim sezonama. U prvom poluvremenu je Dinamo doista bio lošiji od Hajduka, ali u drugom poluvremenu ipak je uspio dominirati, da je zabio za 1:1, možda bi potpuno okrenuo, pa bi sad svi drukčije pričali. No, Dinamo ne zabija, to traje još od Lokomotive, a mi smo naviknuli da Dinamo pobjeđuje, sad nam ni 1:1 s Genkom nije dobro, nekad bi to bilo super. Moramo biti svjesni da Dinamo ni u ligi više nije sam, da su se ozbiljno popravili Osijek, Rijeka i Hajduk i da je situacija u prvenstvu sad puno drukčija.

Koliko je dobro ili loše došla promjena trenera u Dinamu?

– Ne znam je li Krznar sam odlučio otići, ali da sam ja šef u Dinamu, ne bih ga mijenjao. Jer, Dinamo je igrao dobro, puno je utakmica treba zasluženo i uvjerljivo dobiti, ali nije postizao pogotke iz velikog broja šansi i zato je izostao rezultat, po igri je trebao napuniti mreže Lokomotive, Osijeka, Genka i Rijeke. Ne kažem da je Kopić loš trener, dapače, ali Krznar pozna momčad i šteta što više nije trener – kaže Pamić.

Ovo je drukčije prvenstvo

Sad je pitanje može li se Dinamo izvući iz ovakve situacije koja sigurno nije očekivana ni dobra za njega.

– Naravno da može, pa godinama Dinamo radi dobro, najorganiziraniji je u stvaranju momčadi i uvjeren sam da će se i pojačati, jer trebat će im pokoje pojačanje, nemojmo zaboraviti da će Dinamo i na proljeće igrati u Europi, a trebat će im i za osvajanje naslova prvaka. Po meni su sad presudne ove tri utakmice u prvenstvu koje Dinamo ima do kraja polusezone, bilo bi važno da pobijedi u tim utakmicama (kod kuće Slaven Belupo, u gostima Istra 1961 i Hrvatski dragovoljac, nap.a.), da mu konkurenti ipak ne pobjegnu – kazao nam je Pamić i za kraj dodao:

– Dinamo je sad pod pritiskom, ali taj si je pritisak sam stvorio, kao što je napravio i sjajne rezultate i s njima došao na razinu kakvu sad i dalje svi od njega očekuju. Ovo je drukčije prvenstvo, nije to više liga od prije tri godine, sad će naslov prvaka u ovako jakoj konkurenciji biti puno vredniji nego prije.