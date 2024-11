Srna objavio tragičnu fotografiju: 'Neka Rusi pogledaju u oči ovoga čovjeka'

Sportski direktor ukrajinskog Šahtara i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Darijo Srna, putem Instagrama je podijelio fotografiju muškarca u zagrljaju sa ženom te uz nju napisao: "Želim da svi Rusi pogledaju oči ovog čovjeka. Izgubio je suprugu i troje djece zbog jučerašnjeg ruskog raketiranja." Tamošnji političar Volodimir Arijev je putem X-a otkrio kako se muškarac zove Maksim, da je stanovnik grada Krivij Riha te da su njegova 32-godišnja supruga i troje djece ubijeni u raketiranju.

Premda opisu Kyiv Posta, ruski napad na zgradu peterokatnicu dogodio se u ponedjeljak. Pri tome su smrtno stradale četiri osobe, a ozlijeđeno je njih 14. Tamošnji političar Oleksij Hončarenko izrazio je sućut žrtvama i izjavio: "Poginula je gotovo cijela obitelj. Majka Olena i njezino troje djece: 10-godišnji Kirilo, dvogodišnji Demid i dvomjesečna Ulijana. Samo je suprug preživio. To je tragedija."

Nekadašnji vatreni je živuća legenda i miljenik navijača Šahtara. Za klub je igrao od 2003. do 2018. godine nastupivši u čak 536 utakmica. Pritom je zabio 49 puta te upisao 129 asistencija. S klubom iz Donjecka je osvojio 25 trofeja i nekadašnji Kup Uefe u 2009 godini.

