Srna izveo čudo zbog kojeg će postati besmrtan u Ukrajini, u ponoć je napravio nešto nevjerojatno

Sportski direktor Šahtara i legendarni hrvatski nogometaš i kapetan vatrenih Darijo Srna, završio je fantastičan posao jer će ukrajinski klub zbog toga inkasirati više od 30 milijuna eura. Srna je najbolje dane igračke karijere proveo u Ukrajini gdje je s velikim uspjehom nastupao u dresu Šahtara s kojim je tamo osvojio sve što je mogao. Nakon završetka karijere bilo je jasno da će Srna ostati u nogometu, ali umjesto treniranja, odlučio se za drukčiji izazov i čini se da je donio najbolju moguću odluku. Naime, Srna je preuzeo ulogu sportskog direktora Shakhtara i pokazao da ima talenta za taj posao, što je od velike važnosti ukrajinskom velikanu.

Unatoč ratnoj situaciji koja godinama traje u Ukrajini, bivši hrvatski reprezentativac radi zaista nevjerojatne stvari, a sinoć je završio posao vrijedan više od 30 milijuna eura. Šahtar je pristao prodati jednog od svojih najboljih igrača, riječ je o Georgiju Sudakovu koji će, prema svemu sudeći, karijeru nastaviti u dresu Benfice.

Šahtar i Srna bili su odlučni, a to poručili su da Sudakov ne može ići ispod 30 milijuna eura i nikome nisu željeli sniziti cijenu za njega. Na kraju je Srna ušao u pregovore s Benficom koja je također pokušala sniziti cijenu ispod 30 milijuna, ali kada su vidjeli da je Hrvat spreman povući se iz dogovora odlučili su platiti koliko je tražio. Benfica je pristala platiti odmah 27 milijuna eura za Sudakova, ali će zarada Shakhtara biti sigurno više od 30 milijuna eura nakon što se isplate i dogovoreni bonusi. Srna je, naime, prema informacijama Fabrizija Romana, dogovorio i postotak od 20 posto prilikom iduće prodaje Ukrajinca.

Također, Sudakov će biti nova 'desetka' u ekipi Benfice s kojom će potpisati višegodišnji ugovor. Sudakov je nogometno odrastao u dresu Šahtara, a za prvu momčad debitirao je kao tinejdžer, pa je već tada bilo jasno da je riječ o velikom talentu kojeg će ukrajinski klub ozbiljno unovčiti.