Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
KULTNI VATRENI

Srna izveo čudo zbog kojeg će postati besmrtan u Ukrajini, u ponoć je napravio nešto nevjerojatno

Dinamo je remizirao protiv Šahtara 3-3 na Maksimiru u četvrtom kolu Lige prvaka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
29.08.2025.
u 10:06

Nakon završetka karijere bilo je jasno da će Srna ostati u nogometu, ali umjesto treniranja, odlučio se za drugačiji izazov i čini se da je donio najbolju moguću odluku.

Sportski direktor Šahtara i legendarni hrvatski nogometaš i kapetan vatrenih Darijo Srna, završio je fantastičan posao jer će ukrajinski klub zbog toga inkasirati više od 30 milijuna eura. Srna je najbolje dane igračke karijere proveo u Ukrajini gdje je s velikim uspjehom nastupao u dresu Šahtara s kojim je tamo osvojio sve što je mogao. Nakon završetka karijere bilo je jasno da će Srna ostati u nogometu, ali umjesto treniranja, odlučio se za drukčiji izazov i čini se da je donio najbolju moguću odluku. Naime, Srna je preuzeo ulogu sportskog direktora Shakhtara i pokazao da ima talenta za taj posao, što je od velike važnosti ukrajinskom velikanu. 

Unatoč ratnoj situaciji koja godinama traje u Ukrajini, bivši hrvatski reprezentativac radi zaista nevjerojatne stvari, a sinoć je završio posao vrijedan više od 30 milijuna eura. Šahtar je pristao prodati jednog od svojih najboljih igrača, riječ je o Georgiju Sudakovu koji će, prema svemu sudeći, karijeru nastaviti u dresu Benfice.

Šahtar i Srna bili su odlučni, a to poručili su da Sudakov ne može ići ispod 30 milijuna eura i nikome nisu željeli sniziti cijenu za njega. Na kraju je Srna ušao u pregovore s Benficom koja je također pokušala sniziti cijenu ispod 30 milijuna, ali kada su vidjeli da je Hrvat spreman povući se iz dogovora odlučili su platiti koliko je tražio. Benfica je pristala platiti odmah 27 milijuna eura za Sudakova, ali će zarada Shakhtara biti sigurno više od 30 milijuna eura nakon što se isplate i dogovoreni bonusi. Srna je, naime, prema informacijama Fabrizija Romana, dogovorio i postotak od 20 posto prilikom iduće prodaje Ukrajinca. 

Također, Sudakov će biti nova 'desetka' u ekipi Benfice s kojom će potpisati višegodišnji ugovor. Sudakov je nogometno odrastao u dresu Šahtara, a za prvu momčad debitirao je kao tinejdžer, pa je već tada bilo jasno da je riječ o velikom talentu kojeg će ukrajinski klub ozbiljno unovčiti.

'Livaković je večeras opalio šamar Joseu Mourinhu kakav nitko nikad nije. Sad je sve postalo jasno'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Šahtar Darijo Srna

Komentara 5

Pogledaj Sve
OD
Odvikavanje
12:20 29.08.2025.

Baš mi je drago da se u Ukrajini može postati besmrtan. Odmah se selim.

JU
JurekJuric
15:22 29.08.2025.

I na kraju šta je pisac želio reci...?

Avatar zpAgram
zpAgram
16:27 29.08.2025.

Slobodno može u Ukrajini ostati...............

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još