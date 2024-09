Srbija vrije zbog novog incidenta oko Kosova, morala intervenirati i policija: 'Ovo je bruka!'

Nisu imali većih poteškoća nogometaši Kosova na gostovanju na Cipru u okviru Lige nacija. Kosovari su u Larnaci bili bolji od domaćina s 4:0. Vedat Muriqi, napadač španjolskog prvoligaša Mallorce zabio je dva puta, u 9. i u 21. minuti dvoboja. Za potvrdu pobjede pogađali su Albion Rahmani u 48. minuti, odnosno nekadašnji igrač Hajduka, Lumbardh Dellova sedam minuta kasnije.

No, događanja na samom terenu zasjenilo je ono što se događalo na tribinama AEK-ova stadiona. U jednom je trenutku sudac dvoboja, Austrijanac Gishamer igrače poslao u svlačionicu jer se na ogradi pojavio transparent na kojem je pisalo "Kosovo je Srbija". Nedugo nakon toga, podignut je i drugi transparent na kojem je pak stajalo "Cipar je Grčka".

🇽🇰🇨🇾 The Nations League match between Kosovo and Cyprus was temporarily suspended after Cypriot fans displayed a "Kosovo is Serbia" banner.



The game resumed after police removed the banner, with Kosovo currently leading non-recognizer Cyprus 2-0. pic.twitter.com/0JYpCVrDwP