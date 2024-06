Srbi za neuspjeh na Euru okrivili avion hrvatske kompanije: 'Vučić je bio očajan, to je sramota'

Nogometaši Srbije su sinoć remijem sa Danskom završili nastup na Euru u Njemačkoj, a predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je dio krivice za neuspjeh pronašla u - hrvatskom avionu. Brnabić je u tokom gostovanja na TV Happy ispričala zanimljivu priču, a prema njoj to je uvelike utjecalo na neuspjeh nogometaše Srbije. Naime, nogometaši Srbije na Euro su otputovali zrakoplovom hrvatske aviokompanije.

- To je bila tajna, ja mogu samo da pretpostavljam, da ne bi uznemiravali našu reprezentaciju koja ide tamo i bori se za Srbiju, ali to je točno, to je istinita priča. Vučić je, rekla bih, bio očajan zbog toga izuzetno. Da je sramota, sramota je - rekla je Brnabić i dodala da je Aleksandar Vučić to saznao tek kada je došao pozdraviti se s reprezentativcima uoči puta u Njemačku.

- Ja očekujem da se odgovorni identificiraju i da se utvrdi zbog čega se to dogodilo. Mi imamo našu Air Serbiju, uvijek svi putujemo Air Serbijom, predsjednik Vučić tako putuje i na duga putovanja, kao na primjer u Kinu. Također, kada sleti avion, vidi se Air Serbia, to je naš ponos. Zašto se to dogodilo ne znam, ali znam da se dogodilo i da se o tome nije govorilo da opet ne bi prebacivali temu podrške našoj reprezentaciji i mislim da je to bila ispravna odluka - navela je Brnabić.