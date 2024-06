Ivković naziva Lovru Majera (26) mladim nadolazećim talentom. To nije normalno

Tijekom i nakon Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj smo u javnom prostoru imali priliku čuti puno rasprava i mišljenja o veznom redu hrvatske reprezentacije. Fantastični vezni red vatrenih, kojeg čine Luka Modrić (38), Marcelo Brozović (31) i Mateo Kovačić (30), donio nam je uistinu puno toga lijepoga igrajući za nacionalni dres.

Naravno, budući da Euro nije završio rezultatom kojeg smo priželjkivali, počelo se razgovarati o budućnosti veznog reda. Sjajni Modrić je već debelo nadmašio sva očekivanja, statistike i rekorde po pitanju izdržljivosti veznog igrača na najvišoj nogometnoj razini, a Brozović i Kovačić polako ulaze u godine koje u prosjeku za veznjake na najvišoj razini znače početak smiraja profesionalnih karijera.

S tim na umu, u raznim emisijama i gostovanjima smo mogli čuti bivše nogometaše, stručnjake ili trenere poput Tomislava Ivkovića, ali i mnogih drugih koji su navodili mlade hrvatske igrače koji bi u budućnosti trebali dobiti pravu šansu u dresu hrvatske reprezentacije. Potpuno je logično da su u tom kontekstu svi ti stručnjaci navodili 21-godišnjake Martina Baturinu i Luku Sučića, ali svrstavanje 26-godišnjeg Lovre Majera u tu kategoriju mladih nadolazećih talentiranih igrača nema apsolutno nikakvog smisla. Ipak, velik broj stručnih komentatora ga je svrstao upravo u tu kategoriju.

Prema istraživanju Scoruma, nogometaš se prema svim parametrima može smatrati mladim sve do dobi od 23 godine. Nije tu istraživana samo percepcija ljudi, nego i uobičajena krivulja karijera nogometaša, gdje je izvučen prosjek od 10 tisuća profesionalnih nogometnih karijera.

Prema njima su utvrđeni periodi u kojima se još skuplja iskustvo i toleriraju takoreći 'mladenačke' greške (do 23 godine), potom periodi u kojima igrač u prosjeku doseže svoj vrhunac, odnosno 'prime' (od 24 do 29), periodi u kojima igrač prosječno opada u razini kvalitete igre (od 30 do 33) te u konačnici periodi u kojima se igrači uobičajeno umirovljavaju i ostavljaju igračke karijere (od 34 do 36).

Naravno, u svim tim izračunima postoje vrlo rijetke iznimke koje spadaju u manje od jedan posto nogometaša na najvišoj profesionalnoj razini, igrači poput Cristiana Ronalda (39), Lionela Messija (37) ili našeg Luke Modrića (38). Upravo je kod Modrića zanimljivo i potrebno istaknuti da su od veznih igrača na onoj najvišoj nogometnoj razini rijetki uspijevali toliko dugo održavati karijere, poput primjerice Paula Scholesa i Lothara Matthausa, koji su se umirovili s 39 godina.

Zapravo, to su jedina tri veznjaka koja su u 21. stoljeću to uspijevala na tako visokim razinama. Brojni velikani poput Xavija, Zinedinea Zidanea, Xavija, Ronaldinha, Pirla, Gerrarda, Lamparda, Seedorfa, Yaye Tourea i mnogih drugih su redom odlazili u mirovinu prije ili tijekom svoje 36. godine života.

Što ovime želim reći? Da zbog iznimki koje su uspijevale sjajno igrati i nakon 33. ili 34. godine nije nimalo pametno, logično ili normalno smatrati da je to uobičajena pojava jer najveći postotak veznjaka na najvišoj svjetskoj razini opada već tamo negdje s 31 godinom.

Sa svim ovim istraživanjima i činjenicama na umu, Lovro Majer kao 26-godišnjak nikako ne može biti smatran mladim igračem. To što je hrvatska percepcija izvrnuta činjenicom da smo naviknuli u svojem veznom redu nerijetko, pa tako i sada, imati redom igrače od 30+ godina ne znači da se 26-godišnjaka može nazvati mladim. Mlađi od njih je, ali u čistom nogometnom kontekstu nije mlad.

Lovro Majer sigurno ispred sebe još ima dva velika turnira koja za reprezentaciju može odigrati u svojem 'primeu', odnosno na vrhuncu, a nakon toga treba vidjeti koliko će majka priroda utjecati na njegov nastavak karijere u tridesetima.

Važno je za istaknuti da smo zbog ovakvog načina razmišljanja jednu generaciju igrača praktički izgubili. Najbolje o tome će reći podatak da neki stručni komentatori mladim igračem nazivaju i jednog Marija Pašalića, čovjeka koji će iduće godine navršiti 30 godina.

Mladi igrači za pojam reprezentacije su svi 23-godišnjaci i mlađi igrači, a ako nastavimo u javnom hrvatskom nogometnom prostoru nazivati 26-godišnjake i 29-godišnjake mladićima, samo ćemo nastaviti zavaravati vlasititu publiku i pridonositi činjenici da je normalno imati većinu 30+ igrača u svlačionici. Ne, draga gospodo, to u današnjem nogometu, utemeljenom na 60 utakmica po sezoni i sve većoj potrebi fizičkih sposobnosti i atributa, nije normalno.