Splićani iz Zagreba naručili 33 tone pijeska i spremaju spektakl: 'Brojke su impozantne'

Sagrađena je za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine, a sada će Spaladium Arena ugostiti sudionike Europskog vaterpolskog prvenstva kojima će od 27. kolovoza do 10. rujna domaćin biti Split. Zahtjevan je to projekt prenamjene, ali kao što vidimo, i ostvariv. Sjećamo se da su sličnu ideju imali i organizatori EP-a u Zagrebu 2010. godine, ali su vlasnici zagrebačke Arene tada uvjeravali javnost da je to previše riskantno zbog statike i vlage. U Splitu s tim nisu imali problema.

Odgodom ovrhe spasili EP

– Zašto bi to bio problem, pa bazeni su ugrađivani i u druge arene, primjerice u beogradsku više puta, i sve je prolazilo bez posljedica. Možda su u Zagrebu odlučivali i neki drugi, a ne samo tehnički faktori – kaže Renco Posinković, bivši vaterpolski vratar i bivši novinar, a potom višegodišnji voditelj prodaje i marketinga Spaladiuma.

– Za tvrtku koja je u stečaju sve smo dobro napravili, iznimno je zahtjevno u isto vrijeme grijati vodu i hladiti zrak – ističe Renco.

Spaladium Arena je, kao što znamo, bila pod ovrhom zbog duga od 20 milijuna kuna Gradu Splitu (za komunalnu naknadu), ali splitski je Općinski sud krajem srpnja odgodio ovrhu te tako spasio Europsko prvenstvo. Budućnost ostaje neizvjesna, ali Renco, koji je usput i trener vratara u našoj reprezentaciji, radije se bavi sadašnjošću.

– Brojke su impozantne. U dva bazena, glavni i pomoćni, ulilo se ukupno tri milijuna litara vode. A kako bazenska voda stalno mora cirkulirati, filtrirati se i pročišćavati, za to je potreban pijesak. Nabavili smo ga oko 33 tone, iz okolice Zagreba – otkriva Posinković.

Još upućeniji čovjek u tehničke detalje organizacije EP-a je Renato Živković, glavni tajnik HVS-a, sada u ulozi izvršnog direktora Organizacijskog odbora prvenstva.

– Bazeni su u funkciji, sustav radi, sve je provjereno i sve je u redu. Odradili smo internetsko i komunikacijsko povezivanje i sve drugo što je potrebno za normalno odvijanje natjecanja i uživanje u vaterpolu svima onima koji će ondje raditi ili gledati utakmice i navijati – istaknuo je Živković, dodavši:

– Zahtjevan je to posao, postaviti dvije bazenske školjke u Arenu, u kojoj to do sada nikada nije bilo učinjeno. Veliki natjecateljski bazen ima dimenzije od 36 metara dužine i 25 širine, manji je dimenzija 25 s 18 metara. Dubina je 2,20 metara. Na dnevnoj bazi prati se kvaliteta vode i regulira se svim potrebnim kemikalijama kako bi se jamčila apsolutna sigurnost sportaša. Da ne govorim o 400.000 litara lož-ulja potrebnog za zagrijavanje bazenske vode, ali i hlađenje zraka u dvorani. Utakmice Europskog prvenstva prenosit će se čak u SAD-u i Kanadi i zbog toga nam je važno da sve bude besprijekorno. Split je već tradicionalno dobar domaćin, dat ćemo sve od sebe da tako i ostane.

Vaterpolski EP najveća je sportska priredba koja će ove godine biti organizirana u Hrvatskoj i jedna od najvećih kojoj je ikada domaćin bio Split.

– Ne podcjenjujem nikoga, ali ovdje se radi o dva tjedna svakodnevnih utakmica. A gdje su još i treninzi za 28 reprezentacija, što ženskih što muških. Pa prijevoz, smještaj i razne druge stvari... Imat ćemo i "zabavni grad" u sklopu dvorane s nizom koncerata, priredbi zabavnog sadržaja, atrakcija za djecu, kako bi se svi navijači zabavili i prije i nakon utakmice. Svaku večer imat ćemo neki koncert, pa će nakon natjecateljskog dana ljudi lijepo moći uživati u ljetnoj večeri uz glazbu, sport i zabavu.

Roko kao Mišo

Pozornost gostiju grada pod Marjanom privlači i Roko, maskota splitskoga EP-a. Roko je "galeb", ali nema veze s pticom koja krasi morsko nebo i obalu, nego je riječ o lokalnom muškarcu koji u ljetnim mjesecima spremno uveseljava, pravi im društvo i na simpatičan način zabavlja prije svega gošće. Neovisno o tome odakle dolaze. Svoj osebujan šarm gradi na obveznim sunčanim naočalama, zlatnom lančiću oko vrata, nerijetko i brkovima kao muškom uresu na licu, prugastoj majici. Mnoge po izgledu podsjeća na legendarnog Mišu Kovača... Sve u svemu, simpatična pojava s kojom nikada nećete doživjeti ništa neugodno.

Nadajmo se da će Roko donijeti sreću i našim vaterpolistima i vaterpolisticama.

