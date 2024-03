Spektakl za Dražena uz članove Dream Teama: Vlada reagirala odmah, Grad Zagreb još nije

Na Veliki petak domaćoj sportskoj javnosti potvrđen je i veliki sportski spektakl za koji će organizatori reći da dosad takav u Hrvatskoj još nije viđen. I doista, pojavi li se 5. rujna u Zagrebu većina gostiju koji će biti pozvani na memorijalnu utakmicu za Dražena Petrovića, to bi doista bio skup za pamćenje.

A inicijatori i organizatori – a to su ponajprije Aleksandar, Marko i Biserka Petrović – najavljuju dolazak Draženovih suigrača iz hrvatske reprezentacije, svih 11 iz Barcelone 1992., zatim suigrača mu iz NBA lige (Coleman, Anderson, Drexler), aktualnih europskih NBA igrača, ali i članova originalnog Dream Teama koji su te 1992. činili Jordan, Magic, Bird, Barkley, Pippen, Drexler, Ewing, Malone, Stockton, Robinson, Mullin i Laettner. A svi bi oni bili gosti na gala večeri u hotelu Westin na kojoj bi bila odana počast i Draženovim najznačajnijim trenerima.

Dakako, tko god se od njih pojavi, bit će VIP gost, kao i Luka Dončić i Nikola Jokić, a središnji događaj dvodnevne svečanosti bila bi utakmica između reprezentacije Hrvatske i selekcije Eurolige u Areni Zagreb. Inicijator cijele priče, Aco Petrović, u vezi s tim ima samo jednu želju:

– Od hrvatskog izbornika Josipa Sesara i dvojice izbornika selekcije Eurolige, Obradovića i Spahije, tražit ću samo jedno, a to je da to ne bude revijalna utakmica, bez obrana, poput one koja se igra na NBA All-Star Weekendu. Neka se igra onako kako bi Dražen volio, da to bude borba za svaku loptu.

Da bi kao obitelj mogli ovu utakmicu organizirati, Petrovići su morali osnovati Udrugu Dražen Petrović koja će, kada se podmire svi računi, sav prihod od ove utakmice preusmjeriti u humanitarne svrhe. Zato i neće biti besplatnih ulaznica, a prve od njih, koje su puštene u prodaju, kupio je upravo Aco Petrović.

Ukupni proračun cijele priče je milijun eura, u čemu je Vlada RH sudjelovala s 310.000 eura, što je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac objasnila ovako:

– Čim je obitelj Petrović došla u ured predsjednika Vlade i čim smo čuli kako bi se obilježio 60. Draženov rođendan, tu više nije bilo rasprave. Jer, nema bolje promocije za Hrvatsku od sporta i sportaša. I zato hvala Draženovoj obitelji što se odlučila za ovaj projekt.

A koji su bili motivi, pojasnio je predsjednik Organizacijskog odbora Marko Petrović, Draženov nećak, odnosno Acin sin:

– Kao ravnatelj Muzejsko-memorijalnog centra "Dražen Petrović" ne mogu vam opisati s kolikom količinom emocija posjetitelji dolaze u muzej. Od stranih turista koji dođu na jedan dan u Zagreb da bi odali počast Draženu do svih onih klinaca koji znaju nabrojiti svaki klub u kojem je on igrao i sa smiješkom izlaze iz muzeja. Upravo zbog svih tih ljudi odlučili smo organizirati ovu utakmicu.

Osim Vlade RH, značajnu podršku organizatorima pružit će i Hrvatski košarkaški savez, čiji je glavni tajnik Josip Vranković kazao:

– Valja nam zahvaliti gospođi Biserki koja je sve ovo vrijeme čuvala uspomenu na Dražena, a s obzirom na to koliko nam svima sjećanje na njega znači, nastojat ćemo da budemo dostojni partneri.

S obzirom na to koliko je Dražen učinio za glavni hrvatski grad, u koji je donio dva naslova prvaka Europe, obitelj Petrović nada se da će dobiti i podršku Grada Zagreba, koji se još nije oglasio i za koji se nadamo da ovaj put neće napraviti propust kakav je učinjen oko (ne)organizacije dočeka svjetskim vaterpolskim prvacima.

– Bit će to košarkaški summit najvišeg ranga jer bi se na jednome mjestu trebali naći rukovodećih ljudi iz NBA lige, Fibe, Eurolige, ABA lige, nacionalnih saveza i pet Draženovih klubova. A po nama i Grad Zagreb zaslužuje da bude dio ovog projekta i njima su vrata otvorena da se uključe – kazao je Aco Petrović pojasnivši:

– Poslat ćemo 133 pozivnice ljudima u cijelom svijetu i očekujemo velik odaziv. Šaljemo poziv i na adresu USA Basketballa i glavnom menadžeru američke reprezentacije Grantu Hillu, a preko njega i izvornom Dream Teamu. Osim službenih, koristit ćemo i privatne kontakte, poput onih Tonija Kukoča. Poslat ćemo i 13 pozivnica aktualnim europskih NBA igračima, uključujući onoga iz Sombora i Slovenije. Imamo obećanje od Reala da će pustiti nekolicinu svojih igrača, a već smo dobili pozitivan odgovor od euroligaških zvijezda poput Shengelie, Muse, Gudurića, ali i Mikea Jamesa, koji je svoj pristanak poslao u roku od 25 minuta.