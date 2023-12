Sopić nakon teškog poraza: Ovo je sport. Tko to nije naučio, neka doma štrika

Najveće iznenađenje 18. kola HNL-a dogodlo se u posljednjoj utakmici kola, u kojoj je Rijeka na svojoj Rujevici poražena s visokih 4:2 protiv Slaven Belupa.

Ovo je tek drugi poraz Željka Sopića na klupi Rijeke otkako je preuzeo momčad s Rujevice. Jedini preostali poraz doživio je u svojem debiju još tamo 27. kolovoza na Maksimiru protiv Dinama. Od tog susreta Rijeka je pod Sopićem nanizala čak 14 utakmica bez poraza, a sad je na iznenađujuć način tom sjajnom nizu došao kraj.

Trener Rijeke se u samom početku davanja izjava nakon kratkog komentara utakmice osvrnuo na povike domaćih navijača, koji su u nekoliko navrata zviždali igračima.

- Zaslužena pobjeda Belupa, dobili smo dosta smiješnih golova, ali to je nogomet. Ne mogu se oteti dojmu da ako ništa ne valja, onda je trener kriv. Ali jednostavno nakon onakvog niza lako se derati na igrače. Oni to nisu zaslužili. Ovo je sport i onaj koji bi samo pobjeđivao se nije bavio sportom. To je tako. Dogodio se gol u 45. minuti i nakon toga dobili smo još dva gola koja se na ovoj razini natjecanja ne bi trebala dobiti - prva je reakcija Željka Sopića nakon poraza.

- Pokušali smo sve da zabijemo gol, ali nažalost napravili smo evidentne greške i Belupo je to iskoristio - istaknuo je strateg Rijeke.

Kasnije je Sopić upitan o idućoj utakmici na rasporedu Rijeke, a to je domaći susret protiv Rudeša. Dobio je pitanje smatra li da će doći do svojevrsnog iskupljenja u tom susretu nakon ovakvog poraza.

- Nema tu iskupljenja, ovo je sport i u sportu se pobjeđuje i gubi. Onaj tko to nije naučio, neka doma štrika. Od svih igrača koji su večeras bili na terenu za Rijeku jedino Hodža zaslužuje pozitivnu ocjenu jer je ostavio srce na terenu.

Na kraju je Sopić kratko prokomentirao situaciju s ponajboljim igračem Rijeke Lindonom Selahijem koji je zbog odbijanja produženja ugovora utakmicu gleda sa zapadne tribine: "Selahi? To morate pričati s Upravom."