Sopić je potjerao na tribinu jednog od ključnih igrača Rijeke: Za svog sina se nisam toliko borio

Trener Rijeke Željko Sopić otkrio je kako je potjerao Lindona Selahija, vrlo važnog člana prvoligaša s Rujevice, na tribinu jer se nije s klubom uspio dogovoriti oko produljenja ugovora. Selahi je ugovorno vezan s Rijekom do kraja idućeg ljeta, a za njega se zanimaju Hajduk i Dinamo te nekolicina MLS klubova.

GALERIJA Ovako izgleda megaprojekt nove Kantride

- Kako je slogan ovog kluba 'Krepat ma ne molat', a ne 'Igra tko ima vremena'... Gospodin Selahi će na tribinu. U Hrvatskoj je demokracija, svatko ima pravo izabrati što hoće. Ali stvarno, koliko sam se ja osobno borio za tog dečka, toliko se ne bih borio za svog sina, no dođe i trenutak kada neke stvari moraš prelomiti - rekao je Sopić na press konferenciji.

- Mislim da će tu najviše ispaštati sam igrač. Onda ja kao trener, a na kraju i klub, ali on je bio upoznat što odluka o neprodužavanju ugovora nosi. Donio je svoju odluku i to je legitimno. Pa je i klub donio svoju odluku, što je isto legitimno. Ja se nadam da će se igračeva odluka promijeniti, ali kako danas stvari stoje... To je tako kako sam vam sad rekao. Hoće li se nešto promijeniti, to ne mogu znati - kaže Sopić.

VEZANI ČLANCI:

- On i klub trenutno stoje na pozicijama da se nisu dogovorili, a s tim se dečkom razgovara, priča i pregovara već tri mjeseca.