FOTO Ovako izgleda megaprojekt nove Kantride. Uključivat će velebni stadion, tri nebodera i hotel

Nogometni klub Rijeka vratit će se na svoj kultni stadion, sprema se megaprojekt nove Kantride koji bi uključivao moderan, natkriveni stadion s 12.000 mjesta, a uz njega i hotel s četiri zvjezdice te tri nebodera, od toga jedan od 115 metara, čime će postati najviši u Hrvatskoj.

Kada se napuštalo kultnu Kantridu i selilo na Rujevicu, predsjednik HNK Rijeka Damir Mišković rekao je da je to privremeni odlazak. Uvjeravao je Armadu, navijače i javnost da će se klub vratiti na svoje prirodno mjesto, ono pod stijenama, no tek u trenutku poklapanja brojnih okolnosti, prije svega financijskih, prostorno-planskih i političkih. Prošlo je otada, od preseljenja 2015., skoro desetljeće, Riječani su na Rujevici osvojili toliko priželjkivano prvenstvo, dodali pokoji kup, odigrali odličnih europskih utakmica, sve se mijenjalo, i treneri, čak je otišao i Matjaž Kek, a samo je Kantrida ostala konstanta. Usamljena. Kantrida i Mišković. No, konačno je stigao trenutak povratka!

Ekonomska održivost projekta

Naime, kroz "Konzorcij Kantrida" Damir Mišković riječkoj gradskoj upravi, vijećnicima i gradonačelniku Marku Filipoviću predstavio je projekt pod nazivom – "Multifunkcionalni kompleks Stadion Kantrida." Projekt, koja sada pokreće niz prostorno-planskih promjena, ambiciozan je do krajnjih granica. Predsjednik Mišković ne skriva zadovoljstvo.

– Dugo smo tražili model i mislim da smo ga sada pronašli. Želimo izgraditi stadion s 12 tisuća sjedećih mjesta, hotel na četiri etaže i tri nebodera. Najveći od njih, sa 116 metara i 35 katova, bit će najviši neboder u Hrvatskoj! Plan našeg Konzorcija je oživljavanje neadekvatno valoriziranog, atraktivnog prostora uz samo more, što ga čini ekskluzivnim i u određenom smislu usporedivim s Barcelonom. Njegovom pravilnom valorizacijom Rijeka dobiva sadržaj koji obuhvaća, kao prvo, ovom gradu i HNK Rijeka nužno potreban, moderan, multifunkcionalan nogometni stadion izgrađen tako da se na njemu mogu odigravati utakmice Lige prvaka i reprezentacije na svim razinama; kao drugo, prekrasan, ambijentalno savršeno integriran hotel mediteranskog tipa, širok, dugačak, izdužen, ozelenjen, nenametljiv, a krajnje privlačan. Kao treće, grade se i tri objekta, nebodera, čime se samo nastavlja kontinuitet urbanizma Rijeke. Naravno, sama po sebi investicija u nogometni stadion nije isplativa. To onda podrazumijeva da se može i mora postići ekonomska održivost cijelog projekta. U konkretnom slučaju to znači, s jedne strane, gradnju sadržaja poput stadiona, dok je s druge strane prisutan element komercijalnog i isplativog ulaganja u hotel i tri nebodera koji će investitoru generirati dobit, a on će zauzvrat izgraditi stadion i prepustiti ga Gradu Rijeci koji dobiva u vlasništvo važan infrastrukturni objekt. Ovakav model već dugo vremena egzistira u svijetu kao uspješan i provediv. Cilj našeg Konzorcija otvaranje je ovakve mogućnosti suradnje koju prepoznajemo i nudimo kao priliku da Rijeka i Riječani dobiju ono što im pripada – najljepši i najoriginalniji stadion s pratećim komercijalnim sadržajem – rekao je Damir Mišković pa dodao:

– Tražili smo modele suživota sporta i biznisa, održivosti i izvedivosti te smatram da smo ih konačno i pronašli. Ono što smo zamislili je provedivo, zanimljivo i originalno. Naš Konzorcij ponudio je Gradu rješenje koje zadovoljava sve aspekte i interese: i poslovni, i sportski i javni, na kojem je kroz brojnost sadržaja na otvorenom prostoru veliki naglasak.

Konzorcij u kojem su tvrtke Black Kite E&C Investment Fund, Luxembourg, Fiume Kantrida Develpoment d.o.o., Rujevica, Rijeka, (tvrtka kći Black Kite E&C Investment Fund), Teanna ltd, London, ZDL arhitekti, Rijeka, Aestus development d.o.o., Rijeka i Kamgrad d.o.o., Zagreb prije dva tjedna službeno je pismom namjere Gradu Rijeci iskazao interes za financiranje i realizaciju projekta.

Riječki arhitekt Siniša Zdjelar, čiji je ured izradio idejno rješenje "Multifunkcionalnog kompleksa Stadion Kantrida", a kao snažnu referencu njihove kvalitete navodi se projektiranje stadiona i kampa HNK Rijeka na Rujevici, hotela Marriott u Opatiji, Istra Premium Camping by Valamar, kao i logističkog centra Manšped na Kukuljanovu, procjenjuje da se sada, konačno, stvaraju uvjeti za ostvarenje plana kojim se riječki nogometni klub vraća na kultnu Kantridu.

– Ukupnu vrijednost cijele investicije procjenjujemo na više od 150 milijuna eura. Takvim će ulaganjem i uređenjem Rijeka dobiti novu dimenziju i hrabro iskoračiti u 21. stoljeće. Pritom će se istodobno ispoštovati specifičnosti ovog lokaliteta. Tu mislim na Portić, lučicu za domaće ljude koja ostaje neizmijenjena, kao još jedan savršen most između tradicionalnog i modernog. Popularna plaža za kupače, istočno od stadiona, kao i uvijek u svojoj povijesti ostaje otvorena za javnost. Brojni novi i dostupni javni sadržaji, prije svega sportsko-rekreativni, omogućit će građanima, kao i turistima, ugodan boravak na lokalitetu koji sada dobiva novi smisao, podiže razinu usluge i Riječanima stvara ugođaj ugode i ponosa – kaže Zdjelar.

Pritom neće biti nasipavanja mora i pomicanja linije obale, bez obzira na količinu i opseg gradnje. Zdjelar ističe i da će se potrebe atletskog kluba, koji trenutačno funkcionira na stadionu Kantrida, unutar ovog projekta zadovoljiti u suradnji Investitora, Grada, Županije i RH, i to na način da se osiguraju sredstva te da se izgradi adekvatniji i primjereniji objekt u kampusu na Trsatu.

– Novim stadionom legitimira se bogata povijest HNK Rijeka, kluba koji je dosadašnjim uspjesima i s potencijalom novih uspjeha postao moćan simbol svog grada i okolice. Dosad pozicioniran u smjeru zapad-istok, stadion se novim projektom rotira za 90 stupnjeva, u smjeru sjever-jug. Sjeverna tribina, predviđena za Armadu i najglasnije navijače HNK Rijeka, u svojoj pozadini zadržat će – karakteristične stijene! Ugradit će ih se u novu strukturu zbog povijesnih razloga, poštovanja i tradicije. Stijene su prepoznatljivost lokaliteta stadiona Kantrida, a novim projektom inkorporiraju se u konstrukciju i postaju spoj bogate prošlosti i još izazovnije budućnosti. Paralelno uz istočnu i zapadnu tribinu, s obje bočne strane stadiona eliptičnog oblika, koji visinski "pada" sa sjevera prema jugu, nalazit će se široke šetnice koje počinju s gornje, glavne ceste, što znači da će većina gledatelja na stadion dolaziti upravo šetnicama s istočne i zapadne strane, bez gužvi i čekanja ulazit će se na velikim dijelom natkrivene tribine. Oko cijelog stadiona, zbog specifičnosti ove lokacije i problema koji se pojavljuju uslijed slivnih voda, kao i podizanja razine mora, izgradit će se kilometar dugačak kanal, širok dva i visok četiri metra. Njime će se, u ekstremnim uvjetima, nakupljena voda odvoditi u more. Noću, kad bude osvijetljen bojama HNK Rijeke, stadion će podsjećati na karakteristični brod s veslima i naglašenom provom – obilježjem Armade. Na južnoj strani stadiona koja se spušta prema moru, smjestit će se ugostiteljski objekti – kaže arhitekt Zdjelar.

Hotel, koji će se nalaziti uz sam stadion, imat će 200 soba, a tri nebodera uz hotel, zbog položaja tik uz more, podsjećat će na Barcelonu, Miami ili Dubai...

– Neboderi su jedna od asocijacija na Rijeku. Sinonim Rijeke je – neboder, neboder u svakom dijelu grada. Imamo ih možda i stotinjak. Ova tri bit će najljepša – zaključuje Zdjelar.

Podrška gradonačelnika

Projektom nove Kantride oduševljen je i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

– Ovo je projekt koji će promijeniti Rijeku, projekt koji će je učiniti sličnom drugim europskim i svjetskim gradovima koji su napravili hrabre poteze i tako odskočili od drugih. Ovakav projekt omogućit će da se ispod stijena ponovno igraju velike, pobjedničke utakmice, uz podršku Armade, ali i zaštititi ono što čini duh Kantride, što je meni posebno važno, jer Kantrida je i moj dom – rekao je Filipović, pa zaključio:

– U ovom projektu, uz sam stadion, investitori predlažu gradnju triju nebodera i hotela i ne želim skrivati da sam svjestan da je to prijedlog koji bitno mijenja doživljaj Rijeke, iako je Rijeka grad koji je u Hrvatskoj prepoznatljiv i po neboderima. Svjestan sam da svi mi nerijetko odbijamo promjene, a ovaj projekt čini upravo suprotno. Kao gradonačelniku, stalo mi je da se Rijeka, ona nogometna i sportska, Rijeka kao grad koji teče, vrati svojoj Kantridi.