Smart i Bridges predvode prvu obrambenu petorku NBA

Smart, najbolji obrambeni NBA igrač, dobio je 198 bodova (99 glasova za prvu momčad) kako bi zaradio svoj treći izbor u NBA All-Defensive First Team. Bridges, koji je završio na drugom mjestu za nagradu obrambenog igrača godine u svojoj trećoj NBA sezoni, dobio je 193 boda (95 glasova za prvu momčad). Ovo je Bridgesov prvi odabir u NBA All-Defensive Team (1. Tim i 2. Tim).

Njima dvojici su se u NBA All-Defensive 1. momčadi 2021./22. prdiružili centar Utah Jazz Rudy Gobert (171 bod; 76 glasova za prvi tim), napadač Milwaukee Bucksa Giannis Antetokounmpo (156 bodova; 63 glasa za prvi tim) i napadač Memphis Grizzliesa Jaren Jackson Jr. (153 boda; 55 glasova za prvu momčad).

Foto: Jerome Miron/REUTERS May 8, 2022; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) grabs a rebound in front of forward Dorian Finney-Smith (10) and Phoenix Suns center Deandre Ayton (22) and forward Mikal Bridges (25) during the second quarter during game four of the second round for the 2022 NBA playoffs at American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

Gobert, trostruki Kia NBA obrambeni igrač godine, izabran je za NBA All-Defensive 1. momčad šestu sezonu zaredom. Antetokounmpo, Kia NBA obrambeni igrač godine 2019./20 i dvostruki MVP, u prvu obrambenu momčad izabran je četvrtu sezonu zaredom. Jackson, četverogodišnji NBA veteran i vodeći u sezoni 2021./22. po broju blokova po utakmici (2,27), debitira u NBA All-Defensive Teamu.

Drugu Kia NBA All-Defensive momčad 2021,/22. čine napadač Miami Heata Bam Adebayo (152 boda), igrač Milwaukee Bucksa Jrue Holiday (89 bodova), igrač Philadelphia 76ersa Matisse Thybulle (87 bodova), centar Boston Celticsa Robert Williams III (70 bodova ) i napadač Golden State Warriorsa Draymond Green (34 boda).