NBA: Golden State nadoknadio zaostatak do 19 koševa i poveo 2-0

Golden State Warriors su sinoć u drugoj utakmici finala Zapadne konferencije na svom terenu u San Franciscu pobijedili Dallas Maverickse sa 126-117 i poveli sa 2-0 u seriji na četiri pobjede.

Warriorse, koji su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 19 koševa, do pobjede je vodio Steph Curry sa 32 koša, a Kevon Looney je dodao 21 uz 19 skokova. Jordan Poole je utakmicu završio sa 23 ubačaja, Andrew Wiggins sa 16, a Klay Thompson je ubacio 15 koševa za Golden State.

Mavericksima nisu pomogla ni 42 koša Luke Dončića. Reggie Bullock je ubacio šest trica za Dallas za ukupan učinak od 21 koš, a Jalen Brown je dodao 31 poen.

Serija sada seli u Dallas gdje se u nedjelju i utorak igraju treća i četvrta utakmica .

Foto: Kelley L Cox/REUTERS May 20, 2022; San Francisco, California, USA; Golden State Warriors head coach Steve Kerr pats forward Draymond Green (23) as he fouls out of the game against the Dallas Mavericks during the fourth quarter of game two of the 2022 western conference finals at Chase Center. Mandatory Credit: Kelley L Cox-USA TODAY Sports Photo: Kelley L Cox/REUTERS

Mavericksi su u prvom poluvremenu zabili čak 15 trica i imali prednost od 19 koševa, dok su Warriorsi zaradili četiri tehnička faula od kojih je jedan Draymonda Greena.

Na poluvremenu su gosti vodili 72-58, no u drugom dijelu utakmice prestaje preciznost Mavericksa s distance. Dallas je vodio 79-64 sedam minuta prije kraja treće četvetine, a onda su Warriorsi eksplodirali; Napravili su seriju od 19-6 i na kraju treće četvrtine došli na samo dva koša zaostatka (85-83).

Golden State je prešao u vodstvo koje nije ispuštao do kraja utakmice kada je Otto Porter Jr. otvorio zadnju četvrtinu tricom. Nakon toga su Warriorsi, završivši seriju od 16-7, došli do vodstva 99-92. Mavericksi im se nisu približili na više od pet koševa nakon toga.