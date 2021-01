Slavni Hrvat siguran: Nema boljeg od Modrića, on je i dalje motor

Nikola Jurčević rođen je 14. rujna 1966. godine u Zagrebu. Nogometnu školu prošao je u Dinamu u kojem je bio sve do 1986. kada se preselio u Zagreb. Nakon toga igrao je u Antwerpu, ponovno u Zagrebu, a potom u Salzburgu nakon kojeg je bio u njemačkom Freiburgu, da bi se vratio u Austriju, Wüstenrot, gdje je i završio karijeru 1999. godine. Sa Salzburgom je bio prvak Austrije dvaput, dok je u Freiburgu bio prvi strijelac lige. Za Hrvatsku je igrao u 22 utakmice i postigao tri pogotka, igrao je na Euru 1996. Trenersku karijeru započeo je u Zagrebu, potom je bio trener Dinama, Salzburga i Slavena Belupa. Bio je pomoćnik Slavenu Biliću u našoj reprezentaciji, potom u Lokomotivu u Moskvi, Beşiktaşu i West Hamu. 2018. godine je kratko bio trener Dinama, a potom izbornik Azerbajdžana.

Nakon strahota koje je prouzročio potres na Baniji, potres koji se osjetio i u puno širem području, ljudi se trzaju na svaki jači zvuk, prate potrese. I kad smo jučer počeli razgovarati, zatreslo je, slabo i kratko, ali sad ne na pogođenom području Siska, Petrinje i Gline, već u Zagrebu, u Remetama. A svježa su sjećanja i na jaki potres koji je u ožujku pogodio Zagreb.

– Osjetio sam ga, kako ne bih kad sam doma u Petrovoj ulici, to je prilično blizu Remetama. Srećom, nije bio jak i bio je kratak. No nije ugodno, samo čekaš hoće li se nastaviti – kazao nam je Nikola Jurčević, bivši hrvatski reprezentativac, nogometni trener koji je u ovom trenutku bez angažmana.

Luka je i veliki čovjek

– Bilo je nekih kontakata, razgovora, ali cijela ova situacija s koronavirusom poremetila je jako način života, kako osobni tako i poslovni. Počeli smo drukčije živjeti i ponašati se, ali zbog svega toga i poslovno je drukčije. Svi ti razgovori o novom angažmanu nisu završeni zbog korone, nitko ne zna kako će biti sutra.

No Jurčević nije imao problema kad je trebalo odlučiti o tome tko je bio najbolji hrvatski nogometaš u toj 2020. godini.

– Nije bilo teško odlučiti o najboljem, više sam morao razmišljati o poretku ostalih, tu sam malo “miješao” poredak. Nije bilo mjesta za sve koji su imali dobru godinu, ali zato je Luku bilo lako staviti na čelo. Ne treba sad govoriti o svemu što je Luka napravio i kako je igrao kroz svoju karijeru, to ionako svi jako dobro znamo. No i ova 2020. godina bila je njegova. On je fenomen, i s 35 godina igra s toliko motiva, s gotovo dječačkom euforijom u svakoj je utakmici. On jednostavno vuče madridski Real. A o njegovoj ulozi u reprezentaciji ne moram ni govoriti. U toj turbulentnoj godini, kad se puno toga “pošemerilo”, on je ostao konstanta, on je uvijek igrao s puno motiva, uvijek je bio motor. I doista mi je teško zamisliti reprezentaciju bez njega.

Kao pomoćnik izbornika Slavena Bilića u našoj reprezentaciji Jurčević je imao priliku puno raditi, surađivati s Lukom Modrićem.

– To je jedna druga, posebna dimenzija. Od tada je Luka, u zadnje dvije-tri godine još podignuo razinu svoje igre, postao je i najbolji igrač na svijetu u godini nakon Svjetskog prvenstva. No predivno je iskustvo bilo s njim tih šest godina u reprezentaciji. Njegove igračke kvalitete svi znamo, zna ih cijeli svijet, ali surađivati s njim je – fenomenalno. Nije on samo veliki igrač već čovjek iznimnih kvaliteta s toliko skromnosti, poniznosti i profesionalnosti – kazao nam je Nikola Jurčević o najboljem hrvatskom nogometašu.

U domaćem nogometu 2020. godina je protekla u znaku Dinama iako ni plavima nije bilo lako u toj godini.

– Nije bilo nikome ni lako ni jednostavno. Dolaskom korone i s prekidom prvenstva došlo je do promjena, može se reći i turbulencija, promjena trenera. No Dinamo je zadržao vodeću poziciju, zasluženo se okitio novim naslovom prvaka, a i u ovom prvenstvu je prvi, k tome je igrao odlično u Europskoj ligi, igrat će i na proljeće u tom natjecanju i Dinamo zaslužuje velike pohvale za sve što je napravio. A nemojmo zaboraviti da pomalo i napravio određenu smjenu generacija, otišlo je četiri-pet igrača, došlo je četiri-pet novih, uglavnom mladih i sve to i dalje dobro “štima” kod njih.

Dinamo je jučer krenuo s pripremama, dva dana će obavljati testiranja, a onda otići na desetodnevne pripreme u Rovinj. I to će za sve naše klubove biti specifično, svi će imati jako kratke pripreme prije nastavka sezone. Plavima će svakako u fokusu biti i gusti raspored u domaćem prvenstvu, ali i dvije utakmice šesnaestine finala Europske lige protiv Krasnodara.

Dinamo može s Rusima

– Ruska je momčad dobra, kvalitetna, ali ima Dinamo šanse. Znate da u takvim utakmicama odlučuje stotinu faktora, a sad je i korona jedan od njih. No Dinamo je dobar i može se nositi s Krasnodarom, po meni su šanse za prolazak 50:50.

A kolike su šanse da netko s trona u našoj ligi ‘skine’ Dinamo?

– Dinamo će biti prvak iako me veseli što je Osijek sve bolji, tu je Rijeka, pa Gorica, jedino je šteta što Hajduk sve to ne može pratiti, što je daleko od vrha. No Dinamo ostaje prvi favorit za naslov, ipak na proljeće, barem u završnom dijelu, raspored neće biti tako gust i plavi će to privesti kraju, a Osijek bi im mogao biti prvi pratitelj.

Ta 2020. godina bila je turbulentna i za našu reprezentaciju.

– Svašta se izdogađalo i nije bilo lako ni reprezentaciji. Imali smo dugo pauzu, reprezentacija dugo nije igrala, cijeli nogomet je na jedno vrijeme stao, odgođeno je Europsko prvenstvo. I kad se počelo igrati, kalendar je bio totalno izmiješan pa više nisi znao ni kad ni što igraš, igrači su prolazili stotine testova. A onda se na brzinu odigrala Liga nacija i mislim da bi tu godinu bilo najbolje zaboraviti. S nadom da u ovoj godini nećemo morati govoriti o zarazama, o koroni, o potresima, da ćemo imati i normalno Europsko prvenstvo i da ćemo se svi više moći baviti nogometom – zaključio je Jurčević.

JURČEVIĆEVIH 11:

1. Luka Modrić (Real)10 bodova

2. Ivan Perišić (Bayern, Inter)9

3. Nikola Vlašić (CSKA)8

4. Mateo Kovačić (Chelsea)7

5. Dominik Livaković (Dinamo)6

6. Marcelo Brozović (Inter)5

7. Andrej Kramarić (Hoffenheim)4

8. Dejan Lovren (Zenit)3

9. Mario Pašalić (Atalanta)2

10. Bruno Petković (Dinamo)1