Slavni Hrvat se pohvalio: Zarađivat ćemo 280.000 eura

Za vrijeme završnice Europskoga rukometnog prvenstva u Stockholmu održan je sastanak Izvršnog odbora Europskog rukometnog saveza. Tema – novi sustav natjecanja u europskim kupovima od sezone 2020./2021. Dakle, Liga prvaka će sljedeće sezone brojiti samo 16 klubova. Znači, 12 manje nego prijašnjih sezona. Nakon igranja po skupinama, dva posljednja ispadaju, dva prva idu izravno u četvrtfinale, a plasirani od trećeg do šestog mjesta igraju četiri utakmice osmine finala i pobjednici se priključuju izravno plasiranima u četvrtfinalu.

Final Four u lipnju

– Prvak Hrvatske ima izravno mjesto među 16 najboljih po rejtingu države. Naime, prvih devet klubova plasiralo se u Ligu prvaka po rejtingu države, a Hrvatska je osma. Deseti klub dolazi iz zemlje koja ima najveći rejting, a to je Francuska. Zasad je sigurno da će jedino Francuska imati dva kluba u Ligi prvaka – rekao je Božidar Jović, glavni menadžer PPD-a Zagreba.

Za preostalih šest mjesta dijelit će se pozivnice. Kriteriji će biti gledanost tog kluba, blizina aerodroma, velika dvorana, dobri rezultati. Dakle, nema više kvalifikacija za plasman u skupinu Lige prvaka. Završnica je i dalje Final Four, ali i tu je velika promjena. Muški će na Final Fouru igrati 12. i 13. lipnja, a ženske 29. i 30. svibnja, i to će, prema naputku EHF-a, biti službeni kraj sezone za sve u Europi. Nakon toga više nema ni liga ni utakmica reprezentacija – ničega.

Muški će u Ligi prvaka igrati isključivo srijedom i četvrtkom u istim terminima, a ženske subotom i nedjeljom na isti način. Time se televizijama olakšava prijenos, ali i posao sponzorima jer je EHF potpisao višemilijunski desetogodišnji ugovor s Infrontom i DAZN-om koji inače prenose NFL, NBA, Španjolsku nogometnu ligu, FIBA-u, WTA...

– Nama odgovara igranje u tjednu, a najviše su se bunili Francuzi kojima to nikako ne odgovara, ali će se morati prilagoditi. Bitno je da će svaki klub u Ligi prvaka uoči sezone morati dati polog ili bankovnu garanciju od 250.000 eura. Do 2023. godine svaki sudionik Lige prvaka mora imati dvoranu za najmanje 4000 gledatelja, od 2023. do 2027. dvoranu za 7000 gledatelja, a od 2027. nadalje za 10.000 gledatelja. Kako igramo u Areni, mi nemamo problema s dvoranom – istaknuo je Jović.

Za pobjedu 5000 eura

Dogovoreno je da će svaki klub za gostovanje dobivati po 30 tisuća eura, a svaka pobjeda donosi 5000 eura.

– Dosad smo u Ligi prvaka zarađivali 60 do 80 tisuća eura, a sada ćemo zarađivati između 250 i 280 tisuća eura – kaže Jović.

Osim Lige prvaka igrat će se i Europska liga s 24 kluba, 12 će ih dati izravno EHF (to su oni iz sadašnjih neelitnih skupina LP-a), a 12 će ih doći u dva kruga kvalifikacija. Ta 24 kluba igrat će u četiri skupine po šest klubova 10 utakmica. Nakon skupina, dva će zadnja ispasti, a ostali će igrati u osmini finala.