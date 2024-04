Slavni Brazilac užasnuo ljude onim što je napravio pred malom kćerkicom: 'Dečko, ti si gotov'

Ne piše se baš nešto previše o brazilskom nogometašu Neymaru (32) u striktno nogometnom smislu u posljednje vrijeme. Otkako je prošlog ljeta napustio PSG i potpisao za saudijski Al Hilal, nije igrao koliko je mislio da će igrati. Naime, nakon petog nastupa za klub koji trenutno vodi u saudijskom prvenstvu ozlijedio je križne ligamente koljena pa sada pauzira.

A ono što radi dok se liječi od ozljede s vremena na vrijeme stane frapirati ljude koji to gledaju. Iako bi se krajem ovog mjeseca trebao vratiti aktivnom igranju, Neymar pokazuje da ga baš nije briga ni za nogomet, a ni za ljude oko njega. Čak ni za njegovu kćerku za koju je organizirao jednu proslavu.

this guy neymar is absolutely finished



bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty