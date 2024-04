Nikoličius nakon ostavke u Hajduku postao hit: Žele ga jaki klubovi, o njemu piše Fabrizio Romano...

Mindaugas Nikoličius ostaje u Hajduku, ali samo do ljeta ove godine. Postalo je to potpuno jasno nakon što se sportski direktor odlučio na potez podnošenja ostavke, a sve nakon jednog od najlošijih razdoblja u novijoj povijesti kluba s Poljuda. Sve je počelo porazom na Rujevici prošle nedjelje, a onda su krenuli odlasci iz Splita.

Jutro nakon otišao je predsjednik Lukša Jakobušić, malo kasnije i trener momčadi Mislav Karoglan, a sve se nastavilo odlaskom Nikoličiusa koji će u klubu ostati do isteka njegova ugovora kako bi pripremio posao za njegova nasljednika kojeg će izabrati novi predsjednik, jednom kada to postane.

U kuloarima se počelo pričati o tome da neki ljudi u Hajduku žele Nikoličiusu dati novi ugovor, no govori se o tome da to žele ljudi iz Nadzornog odbora, iako je pitanje sportskog direktora isključivo u domeni predsjednika. Nikoličiusa na ostanak u klubu i na potpisivanje novog ugovora može nagovoriti samo privremena predsjednica Marinka Akrap ili novi predsjednik, ali nikako i Nadzorni odbor koji nad njim nema ingerencije. Nikoličius je ostavku dao kao moralni čin, iako na to nije bio primoran jer mu na ljeto ionako istječe ugovor.

🇭🇷 Hajduk Split sporting director Mindaugas Nikolicius, leaving the club after 3.5 year successful spell and will not extend his contract running out in June.



He is linked with clubs in UK, Germany and Italy. Hajduk won 2 Croatian cups and was title contender all seasons. pic.twitter.com/QRlXOMIMX4