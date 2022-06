Slavite Luku, on je među petoricom najboljih u povijesti

Razgovor s legendarnim Peterom Schmeichelom počeo sam na danskom jeziku, svidjelo mu se. A svidio mu se i Zadar gdje je proveo zadnjih nekoliko dana. Malo mu je dojam pokvarila hrvatska pobjeda u Kopenhagenu.

– Nikako ne možete biti sretni kada izgubite. Liga nacija u ovom ritmu je teška, četiri utakmice u deset dana. Obje momčadi izgledale su mi jako umorno. Marcelo Brozović i Luka Modrić nisu počeli susret, ušli su u nastavku i napravili razliku. Treća utakmica je danas, svi su dosta umorni i u takvim okolnostima sve je moguće. Ukupno gledajući, susret Danske i Hrvatske mogao je otići u bilo kojem smjeru. No, nije to bila dobra utakmica. Mi smo pobijedili dvije i izgubili jednu u ovom ciklusu i mislim da je to dobar rezultat... – počeo je Schmeichel.

Jeste li zadovoljni izvedbom vašeg sina Kaspera na vratima Danske?

Sin Kasper je sretan

– Nije mi lako gledati ga u dresu Danske ili Leicestera. Ne razmišljam o njemu samo kao o svom sinu već i kao o jednom od jedanaestorice igrača neke momčadi. Ne smijem razmišljati o emocijama, izludio bih. No, najvažnije mi je održavati snažne obiteljske odnose. Jedanaest je godina u Leicesteru, jako dugo brani za reprezentaciju i naviknut sam već na njega u toj ulozi. Postaje mi sve lakše pratiti njegove utakmice i njegov status doživljavati kao normalnu pojavu. Ponosan sam na njega, sjajno mu ide. Kao roditelju, najvažnije mi je da uživa u tome što radi i da je sretan. Ostvario je neke sjajne rezultate, bio je prvak s Leicesterom. Bila je to posebna avantura i bajka koja je donijela svježinu u nogomet. Bila je to poruka ostalima da je sve moguće. Lani je osvojio FA kup, igrao polufinale Svjetskog prvenstva u kojem nas je izbacila Hrvatska, tijesno na jedanaesterce... Bio je u središtu nekih jako važnih nogometnih trenutaka, može se ponositi.

POGLEDAJTE I VIDEO Zoran Primorac o budućnosti stolnog tenisa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jeste li primijetili hrvatskog vratara Dominika Livakovića?

– On je odličan već nekoliko godina, no kao i kod ostatka momčadi, osjetan je umor. Znate, često uspoređujem kako Danska i Hrvatska stalno stvaraju odlične igrače, konkurentne na najvišoj razini. Mi smo sjajan primjer što male nacije mogu napraviti. Vratite se samo u povijest kada smo imali igrače kao što su braća Laudrup, danas Eriksen, stvaramo odlične igrače, još važnije, odlične momčadi. Pa da se vratim u svoje doba kad ste imali igrače kao što su Boban, Šuker, Prosinečki i ostali. Danas imate igrače snažnih osobnosti kao Modrić ili Brozović. To su stvari na koje mi male nacije možemo biti ponosni. No, temelj svega stoji u momčadi. Ni mi, ni vi ne možemo stvarati 100 igrača, ali možemo 20 i moramo inzistirati na momčadskom duhu i nasloniti se na igrače kao što su Modrić ili Eriksen koji mogu dati posebnu vrijednost.

Kakve su hrvatske šanse na sljedećem Svjetskom prvenstvu?

– Igrali ste finale zadnjeg turnira. Ne možete očekivati da ćete lako igrati novi finale, morate to zavrijediti. Opet će biti važno ono što ste vi oduvijek imali, a to je snažna momčad koja ima kompetitivnost. Nakon raspada bivše Jugoslavije odmah ste počeli stvarati te momčadske priče i jako dobre rezultate. Sigurno opet imate veliku priliku napraviti dobar rezultat, no morate stvoriti novu priču. Kada govorite o današnjem modernom nogometu, ne možete tako lako donositi zaključke o snazi neke momčadi. Pa vidjeli ste kako su na zadnjem svjetskom prvenstvu prošle momčadi poput Njemačke ili Španjolske. Morate opet proizvesti nešto posebno i onda opet imate šanse za velike stvari, baš kao što mislim da to ima Danska.

Je li Luka Modrić jedan od najboljih veznjaka u nogometnoj povijesti?

– Naravno...

Među pet najboljih?

– Da. Pa on je najbolji na svijetu već nekoliko godina. S 37 godina su mu produžili ugovor u Realu. Njegova izvedba u Ligi prvaka ove sezone bila je fantastična. Odmah se sjetim njegova dodavanja Benzemi protiv Chelseaja, kako je samo po svom instinktu dodao loptu na pravo mjesto, onda ono proigravanje Rodrygu desnom vanjskom... Morate biti najbolji na svijetu da izvedete tako nešto. Svi mogu udariti loptu vanjskim dijelom stopala, ali vrlo malo može to učiniti na takvoj udaljenosti. Jedan od igrača koji je to mogao bio je Michael Laudrup s kojim sam imao sreću igrati.

Kod hrvatskih navijača i danas uživate simpatije zbog nekoliko stvari, a jedna od njih je vaša izvedba u kvalifikacijama za SP protiv Grčke 1997. godine kojom ste nas odveli na SP u Francusku...

– Bio je to poseban rasplet u našoj kvalifikacijskoj skupini. Mi smo trebali remi za izravan plasman. Vama nikako nije igrala pobjeda Grčke jer bi onda oni izborili SP, a mi bismo u doigravanje. Na kraju je u teškoj utakmici završilo neodlučeno.

A vi ste imali nekoliko sjajnih obrana...

VIDEO Razgovor s Dilettom Leottom: Dogovorite mi intervju s Lukom Modrićem

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još pamti Grčku

– Bilo je teško igrati u Ateni. Strastveni grčki navijači napravili su prekid nakon što su ubacili baklje na teren. Za nas je jako loša stvar bila što Michael Laudrup nije igrao. Bez njega nismo očekivali da ćemo napadati u toj utakmici. Njima je trebala pobjeda više nego nama. Zato nam je jako nedostajao Laudrup jer je netko trebao zadržati loptu da možemo lakše igrati, s manje stresa i potrošnje snage. Znali smo da moramo odigrati posebno dobro da ne izgubimo, to nam je bilo najvažnije. U takvim utakmicama svoj doprinos mora dati i vratar koji je pod posebnim pritiskom. Poklopilo mi se jako mnogo stvari.

Spomenuli ste nekoliko sjajnih igrača, a tko je bio vaš najbolji suigrač?

– Ma to je lako, Michael Laudrup. Ne sjećam se mnogo igrača koji su uživali takav respekt u nogometnom svijetu. Nije mu na ruku išla činjenica što je Danac, jer u to ste doba imali igrače kao Michel Platini, Ronaldinho, brazilski Ronaldo... Bilo mu je jako teško konkurirati na individualnoj razini kada govorimo o nagradama za najbolje svjetske igrače. U tom smislu nije imao sreće, no bio je na njihovoj razini. Jednom mi je o tome govorio Platini, istaknuvši da je Laudrup jedan od najboljih s kojima je igrao. Nemate često igrače poput Laudrupa ili Modrića, ali kada ih imate, trebate ih slaviti.

Kakav danas nogomet volite, kojem se treneru divite?

– Svaki trener kojeg sam imao tvrdio je da je sve u igračima. Volim gledati različite momčadi. Nisam uživao u Manchester Unitedu ove sezone, to je tužno, nadam se da će se stvari promijeniti. No, uživao sam gledajući Liverpool ili Manchester City, Bayern München... Sviđala mi se nepredvidivost Real Madrida u Ligi prvaka. To je bila jedna od najuzbudljivijih stvari prošle sezone. Način na koji su svaki put pronalazili ono što im je potrebno za uspjeh, nevjerojatno. Zaslužili su sve. Naravno, uživao sam u igri Danske reprezentacije – zaključio je Schmeichel.