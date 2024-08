'Slavenu je gol trebao biti priznat. Ovo se u profesionalnoj ligi ne smije dogoditi'

Nova sezona Hrvatske nogometne lige započela je vrlo uzbudljivo. Dinamo je nakon polaganijeg ulaska u utakmicu s pet golova "demolirao" Istru. Rijeka se probudila i s visokih 4:0 svladala Lokomotivu. S druge strane, Hajduk se više od očekivanog morao pomučiti da dođe do svoja tri boda protiv Slaven Belupa (2:1). Novo "oko sokolovo", slavni slovenski sudac Damir Skomina, komentirao je u emisiji "studio HNL" nekoliko spornih situacija, a osobito je zanimljiv bio trenutak s kraja utakmice na Poljudu.

"Sa svojim iskustvom, uopće se ne opterećujem što me čeka. Prošao sam više-manje sve pozornice nogometnog svijeta, to je samo jedna od njih. Jako je bitno iskustvo, sam sam proveo gotovo tri desetljeća kao sudac i taj stres može biti pozitivan ili negativan. Bitno je kako se postaviš", započeo je Skomina pa se osvrnuo na događaje prošle godine i curenje snimki komunikacije u VAR sobama tijekom utakmica hrvatskog prvenstva:

"To treba gledati s druge strane. Atmosfera linča koja se dogodila nakon izlaska snimki prošle sezone je atmosfera s kojom se treba znati nositi. Sudac treba znati da dolazi na utakmicu gdje neće biti ubijanja, da se utakmica igra za gledatelje i da si ti servis koji mora odraditi utakmicu najbolje moguće. Imamo VAR, naravno, ali s njime se ne može sve riješiti. Treba gledati pozitivno dalje, sudaca u Hrvatskoj imate i neka čovjek odradi svoj posao. Sudac jednostavno treba otići na utakmicu, biti pozitivan, ne dati na sebe i odsuditi najbolje što može. I ne biti egocentričan, ali ne dati na sebe. Jer kada otpočetka kreneš i u svakom detalju znaš što radiš, kada znaš upravljati ljudima, to je jako bitno. Najlakše je nakon jedne greške prekrižiti čovjeka."

Najprije se osvrnuo na 13. minutu utakmice Hajduka i Slaven Belupa kada je Jelić Balta igrao rukom u kaznenom prostoru. "Ne možemo povlačiti paralelu s Europskog prvenstva, s utakmice Španjolske i Njemačke, tada smo imali puno bolju snimku nego ovdje. Na Ligi prvaka, na Euru imamo utakmice koje se prate s 14 do 24 kamere tako da imamo svaku situaciju jasno i čisto. Tu kad gledamo, što nogomet očekuje? Da je to za kazneni udarac. Ali kod VAR-a je bitno da imamo jasnu i čistu snimku, a toga nemamo. Jako je bitno držati se uputa i protokola. Za mene je ovo apsolutno više kazneni udarac. Imamo poziciju ruke Jelića Balte, jako je bitno gledati reakciju. Ja to iz prakse govorim, Jelić Balta zna u kakvom položaju mu je bila ruka. Ali nemamo jasnu snimku ni poziciju iz kamere, kada je točno došlo do dodira. Pa smatram da je ovo kazneni udarac, ali ubuduće je jako bitno znati protokol VAR-a da mora biti jasno i čisto. VAR sudac jasno mora znati što pokazuje sucu. Jer jednom kad ti suca pozoveš, za tebe je situacija čista. Onda je tu glavnom sucu jako teško reći "ne". Bitnije je ispitati VAR i kako djeluje. Mislim da nogometni svijet u takvoj situaciji očekuje kazneni udarac pa tako i ja. O uključivanju VAR-a možemo pričati, ali nemamo jasne slike", kazao je Skomina.

Iduća situacija bila je prilikom pada Moufija i gola Šokote koji je zadao glavobolje bijelima. "Treba naglasiti da je sudac u super poziciji i da jasno vidi da je tu došlo do tako minimalnog kontakta kojeg je obrambeni igrač osjetio i pao. To je njegov rizik da je tako reagirao. Sudac je ispravno reagirao, pustio akciju i gol. Ovo nije bilo simuliranje za žuti karton, to bi bilo prestrogo. Igrač je sam sebe kaznio i primio pogodak", zaključio je pa se osvrnuo i na žuti karton Ivana Rakitića u 59. minuti: "Stvar je evidentna, zakašnjeli start i čisti žuti karton. Na osnovu kadra nema govora o drugom žutom. Drugi mora biti čak i nešto više nego običan. Lučićevi žuti kartoni su opravdani, sve je čisto."

Najspornija je situacija u 82. minuti kada je Prpić zabio autogol, ali izjednačujući pogodak Slaven Belupu nije priznat. "To je situacija koja se u profesionalnoj ligi i nogometu s VAR-om ne smije nikako dogoditi. Suci imaju jasne naputke, otkad se uvodio, na svakom treningu je bilo ponavljano da se pričeka akcija do kraja i da se onda prosudi. Sudac je ovdje odsvirao prije nego je lopta ušla u mrežu i tada VAR ne može sudjelovati. To je kardinalna pogreška. Jako je bitno pričekati, vidjeti i dosuditi. Ovako nonšalantno se sudilo u nekim davnim vremenima kada je bila jedna kamera na centru. Danas imamo toliko kamera, tako da kada gledam tu situaciju, ovaj gol u 82. minuti bi trebao biti priznat. Imamo situaciju za 2-2 i mijenja se tijek utakmice. Veliki previd suca. Moraš biti pribran na terenu, 90 plus minuta. Ta situacija već u 1. kolu donosi da imamo izjavu trenera koja sucima otežava daljnji tijek, a u biti treba biti jako jednostavan. Što si jednostavniji, i igračima je lakše", zaključuje Skomina.

