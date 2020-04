Slaven Bilić: Zdravko Mamić je nevjerojatan, najzaslužniji je za razliku prema Hajduku

Nekadašnji vatreni i bivši hrvatski izbornik, a danas trener engleskog West Bromwich Albiona Slaven Bilić bio je gost u live Facebook gostovanju kod popularnog sportskog komentatora Sabahudina Topalbećirevića iz BiH.

Bilić je progovorio o Zdravku Mamiću koji se skriva od hrvatskog pravosuđa.

- Zdravko je napravio Dinamo uspješnim, on je najzaslužniji za tu razliku prema Hajduku. Kad pogledamo sve te igrače koji su stvoreni kroz Dinamo... On je jedan nevjerojatan menadžer i šef kluba. Naravno da su ove druge stvari jako negativne, ako su istina. Dok sam vodio reprezentaciju imao sam jako korektan odnos s njim - rekao je Slaven Bilić.

Progovorio je i o Hajduku, klubu u kojem je počeo karijeru.

- Ima klubova koji mnogo znače gradu i regiji, a Hajduk je nešto više. Ima takvih klubova, ali Hajduk je način života. To je Napoli, to je Leeds, osjetio sam to, to su giganti. Imaju priliku sa Stanićem i Tudorom nešto napraviti, ali do kad budu imali uteg Dinama da dogodine nešto moraju, to je gotovo nemoguća misija. Oni moraju biti koncentrirani na sebe da prema Rijeci i Osijeku naprave razliku kakvu Dinamo ima prema njima... A onda mogu još korak naprijed.

Osvrnuo se i na reprezentacije u susjedstvu.

- Srbija i BiH imaju kvalitetu, već generacijama imaju igrače koji igraju u najvećim europskim klubovima, ali nisu kao mi, nemaju rezultate kao Hrvatska. Ne znam zašto, ali očigledno im nedostaje naboj koji mi Hrvati sigurno imamo.

Cijeli razgovor sa Slavenom Bilićem pogledajte u videu.