Skup razvod! Evo koliko će milijuna Dinamo uplatiti Bjelici za raskid ugovora

U četvrtak bi mnogo toga trebalo u Dinamu postati jasnije, trebala bi se polako razmotati kriza u koju se upalo zbog čudnih koraka, prije svega čelnika Dinama.

Sutra će čelnici Dinama sjesti za stol s Nenadom Bjelicom, trenerom Dinama koji to očito više neće biti. Prema svemu sudeći, između kluba i njega pokidane su sve niti i razlaz je očekivano rješenje, samo treba dogovoriti modalitete.

Prije svega treba se dogovoriti o novcu jer Bjelica ima važeći ugovor po kojem ima jako visoku plaću i kad dogovora ne bi bilo, plave bi stajao gotovo 2,5 milijuna eura bruto.

Može se očekivati da će se naći negdje na pola toga bruto iznosa, pa bi Bjelica klub napustio kao slobodan trener s milijun eura neto (7 milijuna i 600 tisuća kuna) više na svom računu i mogao bi prihvatiti ponude za novi posao.

Kojih će zacijelo biti s obzirom na to da je s plavima, ali i s prijašnjim klubovima, sjajno radio. Uostalom, nađe li novi posao, plavi bi ga morali plaćati samo do toga dana, a onda možda ne bi zaradio ni tih spomenutih milijun eura.

Moraju se naći napola

Bude li dogovora, trebalo bi biti objavljeno i da je Igor Jovićević novi trener prve, a Sergej Jakirović druge momčadi Dinama.

Kad se i ako se dogovore Bjelica i uprava Dinama, plavi će intenzivirati razgovore s igračima o njihovim ugovorima, koje je klub zasad jednostrano i nespretno smanjio i izazvao nepotrebnu buru. Na kraju će se morati dogovoriti jer niti Dinamo želi ostati bez igrača niti igrači žele ostati bez većeg dijela novca. Po njihovim riječima, to bi bilo korektno. I, koliko znamo, razgovori već traju neko vrijeme.

Igrači su tražili i pravnu pomoć na raznim adresama, razgovaraju i sa svojim menadžerima o tome kako se postaviti, razmatraju ono što je Dinamo u startu napravio i zasigurno nude svoje modalitete smanjivanja ugovora.

Na kraju će se dogovoriti s nepotrebnim zakašnjenjem jer se sve to moglo napraviti odavno, prije nego što je klub započeo s pritiskom na igrače koji su se onda digli na noge.

No za neke od današnjih plavih teško je očekivati da će nakon ljeta ostati u Maksimiru. Primjerice, Theophileu istječe ugovor ovog ljeta i on sigurno odlazi. Dinamo će se pokušati nagoditi s Gavranovićem i Hajrovićem kojima ugovori istječu na zimu, ponudit će im dio novca koji bi inače zaradili i bili bi slobodni, sigurno im ne bi koristio ostanak i sjedenje na klupi do zime s obzirom na to da se u godinu dana moraju izboriti i za svoje pozicije u reprezentacijama Švicarske i BiH.

Odlaze Theophile, Gavro...

Dvojici igrača koje je Dinamo doveo po Bjeličinoj želji, a riječ je o Dilaveru i Kadzioru, ugovori istječu za godinu dana i tek treba vidjeti kakvi su planovi kluba s njima. Kadzior se pokazao jako zahvalan i ne bi bilo iznenađenje da ga klub pokuša zadržati, a Dilaver je stoper, a to je pozicija na kojoj bi Dinamo mogao postati jako deficitaran.

Naime, odlaskom Theophilea, mogućim odlaskom Dilavera i s obzirom na ozbiljnu ozljedu Dine Perića, plavi bi imali samo jako talentirane, ali i mlade Joška Gvardiola (18 godina) i Josipa Šutala (20). A to nikako nije dovoljno.

