Slaven Bilić ponovno sjeda na klupu reprezentacije? Stižu nove informacije: 'Nije bilo kontakta'

Neki su se irski mediji u noći u subotu kasno navečer javili s informacijom da bi Slaven Bilić, bivši igrač i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije mogao naći na mjestu izbornika Republike Irske. No, trebalo je pričekati nedjelju ujutro za novi set informacija.

Irish Mirror objavio je da je Bilić prvi favorit za funkciju na kojoj treba naslijediti dosadašnjeg izbornika Stephena Kennyja. No, i Mirror je naveo da Bilić sigurno ne bi postao irski izbornik prije ljeta, s obzirom da će tada završiti prvenstvo Saudijske Arabije u kojoj trenutno radi kao trener Al-Fateha.

Podsjetimo, funkciju privremenog izbornika Irske za prijateljske utakmice protiv Belgije i Švicarske u ožujku obnašat će John O'Shea. Mirror piše kako Irskom nogometnom savezu (FAI) ne bi bio problem pričekati Bilića, koji bi mogao povesti reprezentaciju na ljeto.

No, u nedjelju ujutro je irski portal The 42 objavio da tamošnji nogometni savez nije kontaktirao Bilića za mjesto izbornika. Kako pišu, Biliću se još nitko iz Irske nije javio. Znaju i u Irskoj da Bilićev ugovor sa Saudijcima traje do ljeta 2025. godine pa bi po tome Al-Fatehu morali platiti odštetu za njega.