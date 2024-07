Sjećate se ovoga Hrvata? Predviđali mu velike stvari u nogometu, a danas vozi taksi i prevozi turiste

Ivan Jakov Džoni (29) bio je veliki talent hrvatskog nogometa. Sa 17 godina bio je kapetan hrvatske reprezentacije u svom uzrastu, imao ugovor s Hajdukom i dočekao je poziv Manchester Cityja, da se priključi radu njihove prve momčadi sedam dana, da osjeti kako to izgleda moderan nogomet.

– Bilo je to prekrasno iskustvo, no nisam se zanosio da ću ostati i igrati. Znao sam da je to samo nagrada za moj dotadašnji rad i da moram izboriti svoju poziciju u Hajduku prije negoli ostvarim inozemni transfer – kazao je svojedobno Džoni koji prigodu u Hajduku nikad nije dočekao.

Od sina legende Hajduka Vilsona Džonija očekivale su se velike stvari, no nije ispunio svoj potencijal. Igrao je za Cibaliju, Dugopolje, Rudeš, Imotski, Split, Junak, Solin, Slogu iz Mravinaca, slovačku Bansku Bystricu, singapurski Tampines Rovers...

A o svom sinu nedavno je govorio Vilson Džoni

- Nogomet mu je - da izvinete - dopizdio - kaže Vilson Džoni.

- Ma više sam ja razočaran nego on. Bio je veliki talent, mogao je puno više učiniti od svoje karijere... Kada je bio junior Hajduka, tražio ga je bio Manchester City, ali ga nisu htjeli pustiti. Sada je u Austriji, radi kao vozač, zaposlenik je jedne firme koja ga je na tri mjeseca poslala u Austriju... - govorio je njegov otac.

Džoni mlađi živi u Splitu i radi kao taksist. Tijekom zime kada nema toliko posla vozi kombi u Austriji i prevozi putnike do skijališa. Zadovoljan je svojim novim poslom i kaže da se može dobro zaraditi.

