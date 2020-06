Tužna priča: Sjećate li se njega? Upisao se u povijest, a danas preživljava radeći ovo

Nekadašnja zvijezda turskog nogometa Hakan Sukur, koji se nakon nogometa okušao i u politici, za život sada zarađuje kao vozač Ubera u SAD-u.

"Preselio sam se u SAD i isprva vodio lokal u Kaliforniji, no to je propalo pa radim kao vozač Ubera i prodajem knjige", kazao je Hakan Sukur, koji je 2002. godine odveo Tursku do trećeg mjesta na SP u Japanu i Južnoj Koreji. Karijeru je napravio u Galatasarayu i reprezentaciji za koju je u 112 nastupa zabio čak 51 gol, bio je najplaćeniji turski nogometaš, a igrao je i za Torino, Inter, Parmu i Blackburn.

Nakon prestanka karijere Sukur se počeo baviti politikom, ušao je u parlament kao veliki protivnik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, a nakon neuspješnog državnog udara morao je napustiti domovinu.

"Nisam bio ni terorist ni izdajnik, a sve su mi uzeli, cijelu moju imovinu su zaplijenili", kazao je Sukur o svojoj tužnoj priči. On je ujedno i igrač koji se upisao u povijest nogometa kao nogometaš koji je postigao najbrži pogodak na Svjetskom prvenstvu. Bilo je to 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji kada je u susretu za treće mjesto zabio pogodak nakon samo 10,8 sekundi domaćoj Koreji.